Arabská jednota: Libanon oplocuje Palestince!

Nejen sluníčkové veřejnosti, ale především unijním úřadům je již dlouho známa skutečnost, že Židi diskriminují nebohé Palestince a stavějí si proti nim zdi. Tím samozřejmě porušují jejich práva a ukazují, že jsou zlou okupační mocností terorizující nebohé Araby. Situace je setrvalá už pomalu sedmdesát let. Jak si někde Židé - když už mají dost neustálých teroristických útoků z nějaké lokality jako třeba z Gazy - začnou stavět obrannou zeď, může se celý západní kulturní okruh včetně českých sluníčkářů pominout, jak to odsoudí.

Zajímavé je podívat se po osudu Palestinců, kteří před tím zlým Izraelem plným ošklivých Židů uprchli do nějaké sousední arabské - a tudíž spřátelené - země. Do Libanonu například. Pozorný pozorovatel zjistí, že těch skoro sedmdesát let od vzniku státu Izrael, odkdy se do okolních arabských zemí začali uchylovat první Palestinci, se vůbec nic nezměnilo. Palestinci v zemích svých bratrů - Arabů - již sedmdesát let trčí v uprchlických táborech, narodila se tam již druhá generace uprchlíků, a přesto nejsou Arabi z okolních zemí - například Libanonci - ochotni palestinské uprchlíky integrovat. Sluníčkářská Evropa však tento útisk nebohých Palestinců jinými Araby nevidí, protože je plně zaneprázdněna odsuzováním Židů.

Palestinci ale popravdě - abychom Libanon či Jordánsko neodsoudili neprávem - dost zlobí. Vyvolali v sousedství války, státní převraty, trvalé občanské nepokoje - prostě věci, které nerada vidí jakákoliv vláda. A tak se nemůžeme divit, že se nyní libanonská vláda rozhodla postavit kolem palestinského uprchlického tábora Ain al-Hilweh v Libanonu stejný plot, jaký postavili kolem palestinské Gazy Izraelci. Informoval o tom server The New Arab.

Když máte násilnického souseda, nezbývá než se od něj izolovat - jde o prostou a jednoduchou myšlenku. S touto stavbou ale nastává zajímavý paradox.

Když si staví ochrannou zeď proti Palestincům Izrael, může se sluníčková EU podělat vzteky a může se přetrhnout, kolika rezolucemi takovou stavbu odsoudí. Když však oplocují Palestince jiní Arabi, je to naprosto v pořádku a Unie hromově mlčí. Já to chápu - když něco dělá Žid, je to vždy o něco horší, než když to samé dělá nežid. Věděl to už Adolf Hitler. Že se stejným principem řídí unijní věrchuška, je ale fakt na pováženou.