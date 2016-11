Americká vláda: Homeopatika nefungují!

Poté, co jsem se bez většího účinku předávkoval homeopatiky, překvapilo mne, kolik žlučovitých fanoušků homeopatie v naší zemi žije. Chápali celou akci, která opakovaně probíhá celosvětově a má ukázat, že homeopatika nefungují, jako osobní útok na svou víru.

Vzpomněl jsem si na ně, na celou českou homeopatickou komunitu, v souvislosti s nejnovějším opatřením americké vlády týkajícím se homeopatie. Federální obchodní komise nařídila, že na všech celostátně prodávaných homeopaticích bude muset být informační varující nápis podobně jako na homeopatikách. Dokument zde.

Varování bude mít toto znění: „Neexistuje žádný vědecký důkaz, že produkt funguje. Východiska produktu jsou založena pouze na teoriích homeopatie z 19. století, které nejsou akceptovány většinou moderních lékařských expertů."

Myslím, že jde o opatření, které by mělo mít celosvětovou platnost. S homeopaty a jejich věřícími se periodicky setkávám celou svou skoro třicetiletou novinářskou kariéru, a chápu je jako skutečnou hrozbu. Jednak pro fyzicky nemocké - mohou velmi snadno zapřičinit rozvoj fyzického onemocnění, které pacient „léčí“ homeopatiky, a choroba se i s nimi v klidu dál rozrůstá a bují. Kdyby se léčili u doktora, jsou už dávno zdraví. Druhou ohroženou skupinou jsou neurotici s hypochondrií, kteří odevzdávají peníze homeopatům i za homeopatika, a přitom by potřebovali ne pilulky, ale psychoterapii. Proto by se měl nápis, že jde o blud, objevit na homeopatikách prodávaných i u nás. Zatím to nenařizuje zákon, tak si prosím nápis z amerických homeopatik zapamatujte: „Neexistuje žádný vědecký důkaz, že produkt funguje. Východiska produktu jsou založena pouze na teoriích homeopatie z 19. století, které nejsou akceptovány většinou moderních lékařských expertů."