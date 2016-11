Znásilněte už někdo toho rappera Řezníka!

Před dvěma měsíci zveřejnil dětský youtuber Misha video, na němž participuje i Řezník, jedna z nejdebilnějších postav dětské populární hudby u nás. Nyní má video šest set tisíc zhlédnutí a podle obsahu diskuse i skladbě diváků Mishy jde především o děti a mládež. Jeho videa jsou tak blbá, že by na to nikdo dospělý nekoukal.

Řezník byl souzen pro šíření nenávisti, že ve svém klipu v obraze znázorňoval bití bezdomovců a v textu rapoval, že by všechny spálil. Obsah nového videa zkušenost reflektuje a je pojednáno „jako“ výchovné. Na začátku se dočteme, že při jeho natáčení nebylo nikomu ublíženo.

Pak následuje děj: Chlapeček v diskusi na internetu udělá oplzlou poznámku, uvede svou adresu a rázem je u něj doma na dvorku Řezník ve své oblíbené masce. Video ukazuje, jak si Řezníka chlapeček odvede do svého dětského pokoje a pak jej Řezník — za zavřenými dveřmi — znásilní. Když odchází, zaplatí náhle se zjevivšímu muži za sex s chlapcem nějaké peníze a klip skončí. S varováním, aby děti nedávaly na internet své identity a adresy.

Takže — hlupáček Řezník se směje, jak vyzrál na policajty, že ho za ten hnus nebudou zase stíhat. Vždyť je to výchovný, že jo! A není tam nic vidět. Klip je naprosto nechutný, opřesdržku a je zarážející, že sypání takového humusu na dětském kanále do dětských hlav úřady nestíhají.

Když někdo kreslí oplzlé karikatury z oblasti černého humoru, je to O.K. — papír snese všechno. Když však někdo tytéž oplzlosti ukazuje dětem v hraném videu, je to už moc. A měla by přijít karmická odplata: Takže prosím, jestli tento text čte nějaká partička homosexuálních sadistů — nemohli byste si Řezníka chytit a udělat si s ním stejně hezký zážitek, jaký on si dopřál v tom videu se čtrnáctiletým klukem?

Pokud se takoví čtenáři nenajdou, prosím Řezníka, aby se urychleně dostavil do naší redakce v Holešovicích do třetího patra, kde sídlíme. Vyfasovali jsme novou štětku na vymývání WC a mně bude opravdovým potěšením ji za ten klip Řezníkovi narvat do zadku štětinami napřed.