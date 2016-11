Návrat do komunismu aneb Šedesát pitomců pro urážku hlavy státu

Záměrně píšu už v nadpisu urážku bandy omezenců, jež v Parlamentě chce vzkřísit trestný čin urážky hlavy státu. Je to totalitářský blud, který je třeba odmítnout a jeho autory s komunistou Ondráčkem v čele poslat do Moskvy.

Skupina zákonodárců v čele s komunistou Zdeňkem Ondráčkem navrhla zavedení nového trestného činu: „Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci,“ znělo by nové ustanovení. Pod návrhem ovšem není podepsán jen komouš Ondráček (ten, co za komunismu mlátil lidi na demonstracích), ale celá řada poslanců i ze zdánlivě přijatelných stran.

Návrh podepsali i komunista Vojtěch Filip, poslanci Vítězslav Jandák, Stanislav Huml (oba ČSSD), Zdeněk Soukup (ANO) a Marek Černoch a Petr Adam (Úsvit-Národní koalice). Soudruzi a pánové v důvodové zprávě uvádějí: „Díky této novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám.“ Je vidno, že soudruzi předkladatelé zůstali psychicky hluboko v komunismu a v hlavinkách se jim nepohnul rozum ani o píď dopředu.

V demokracii to funguje tak, že každý má právo na soukromí. Až do momentu, než se toho práva dobrovolně vzdá vstupem do politické funkce, kde se stává osobou hodnou veřejného zájmu. A v tomto momentě taková osoba nemá požívat zvýšené ochrany, jak navrhuje komoušská novela, ale naopak ochrany snížené.

Pokud někdo vstupuje do veřejné funkce, musí počítat se zvýšenou mírou kritiky své osoby. Pokud je někdo veřejně známou osobou v politické funkci, je v podstatě základem demokracie, aby mohl takový člověk být kritizován, dehonestován a pomlouván zcela beztrestně, protože na sebe pozornost veřejnosti dobrovolně a svobodně přitáhl.

Že se komunisté pokoušejí zavádět pořádky, jaké zde byly za jejich vlády, nepřekvapí. Děsivé ale je, že komouši pro svůj totalitární návrh sehnali podporu šedesáti poslanců — to jest více než čtvrtiny Parlamentu. Takže pamatujme si do voleb, kdo všechno tuhle bolšánskou iniciativu podepsal: Soudruzi z KSČM, ČSSD, ANO a Úsvit. Tihle všichni zjevně chtějí návrat totality. Tak jim to prosím při dalších volbách neházejte.