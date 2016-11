Putin zakazuje síť LinkedIn. Železná opona se opět zvedá

Železná opona byl pás opevněných a přísně střežených hranic, kterým se obklopily země Varšavského paktu - satelity poválečné zóny sovětského vlivu. Byla až na výjimky nepřekročitelná a bránila tomu, aby se občané ze socialistického ráje spontánně neuchylovali na k zániku odsouzený Západ. Dnes se hranice z Východu staví především informacím, železná opona mezi EU a východním zbytkem Evropy je součástí naší obrany proti nekontrolovatelné imigraci z Východu a nejde o politické, nýbrž protiimigrační opatření.

Novou železnou oponu teď ale staví Putinův režim mezi informace dekadentního (rozuměj svobodného) Západu a informace nacionalistického a autoritářského Ruska. Režim chce bránit informačnímu propojení svých občanů žijících pod vlivem informací prokremelských ruských mainstreamových medií se světem svobodných informací - protože se jich jako každý jiný autoritářský režim bojí.

Ruský cenzorský úřad Roskomnadzor (Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací) přišel s tím, že LinkedIn neskladuje údaje o ruských uživatelích v Rusku, jak nařizují tamější zákony, ale v zahraničí. Soud nejprve síti zakázal její další provozování, LinkedIn se odvolala, a ve čtvrtek to odvolání soud zamítl. Z hlediska ruských zákonů je skutečně uchovávání osobních údajů o občanech Ruské federace mimo území Ruska zakázáno.

To samé, co vyčítají LinkegIn, ale platí i například o Facebooku či Twitteru, takže se dají očekávat Putinovy úřední útoky na další sociální sítě či planetární internetové služby typu freemail. Režim se pokouší svoje občany odstřihnout od možnosti konfrontovat svoji životní zkušenost s reáliemi života mimo Rusko - a to je vždy tím nejzákladnějším rysem totality. Informace, které lidé dostávají, musí být mocí schválené, aby lid nebyl pomýlen.

Proto je potřeba stále víc a hlasitěji zdůrazňovat, že tentokrát, v současné vlně mrazu z Kremlu, musíme zůstat na té západní straně nově budované železné opony. Rusofilní tendence Zemana a dalších politiků jsou celonárodní hrozbou, a my nesmíme připustit, aby nás nevěrohodné politické elity znovu postavily do role mužiků.