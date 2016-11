Zeman o velvyslanci Schapirovi: Lhavý stařík udělal mezinárodní malér

Miloš Zeman si vymyslel, že americký velvyslanec Schapiro nebyl na oslavách české státnosti 28. října na Pražském hradě. A hned za to pana velvyslance tvrdě a veřejně zkritizoval. Přitom Schapiro, jak dokazuje četná fotodokumentace, videodokumentace i svědectví jiných velvyslanců, však na Hradě skutečně na osmadvacátého října byl.

Teoreticky by bylo možné i jiné vysvětlení, než že Zeman vědomě lže. Třeba že pana Schapira pro jeho nevysokou postavu přehlédl, podobně jako podnikatel Kolibřík Janoušek neviděl tu Vietnamku. Případně - a to by mu věřil nejen celý národ, ale i široké zahraničí - že byl tak ožralej, že viděl jen tři metry daleko, a tak blízko u něj se skutečně Schapiro nemusel vyskytnout. Eventuálně by bylo možné zohlednit i variantu, že byl Zeman tak na šrot, že si Schapira - stejně jako celou oslavu - prostě nepamatuje. Že má normální okno.

Všechny tato lidsky přijatelná vysvětlení Zemanova trapného a lživého obvinění však padají pod stůl. Zemanův alter Ovčáček se totiž v den, kdy se prezidentova pomluva řešila v mediích, utweetl: „Krásným dárkem k mým lednovým narozeninám bude odchod nediplomata. Bude to vyznamné posílení našich historicky pevných vztahů s USA.“ V narážce na vítězství Trumpa a očekávaný příchod nového amerického velvyslance z Trumpovy stáje si Zemanův mluvčí kopl do Schapira ještě jednou. Neslýchaná sprosťárna, diplomatický lapsus první kategorie, nepřijatelné vyřizování osobních animozit skrze prezidentskou funkci pana Zemana.

V našich poměrech už Zemanova lež nikoho z veřejnosti nepřekvapí. Ve světě diplomacie je to ale trochu jiné. Tak se výroky a postoji buduje kredit státníka - a jím reprezentované země. Takže nyní vážně hrozí, že Česká republika díky vybájenému Zemanovu útoku na Schapira získá pověst teritoria balkánských mravů, kde prezident oficiálně lže.

A neomluví se, ani když ho ze lži usvědčili úplně všichni, naopak: ústy svého mluvčího zaútočí ještě jednou. Identický postup, jaký Zeman volí v cause neexistujícího článku Hitler je gentleman. Postup, jakému se lidově říká „blbost s býčím čelem“. Postup, kterým může Zeman mezinárodně znemožnit celou naši republiku minimálně na dobu, co bude ve funkci, takže na jeden plus pět let. Nepochybuji, že bude zvolen i podruhé. Takže znemožní republiku na šest let dopředu. Fakt slušný!