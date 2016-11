Babiš má 34 procent. Národ hledá vůdce

Nedělní Otázky Václava Moravce moderátor zpestřil prezentací volebního modelu České televize. Jeho výsledky byly tak otřesné, že následné dvě hodiny diskuse mohli klidně pozvaní hosté mluvit hotentotsky, a nikdo by si nevšiml. Protože výzkum ukázal, že hnutí Andreje Babiše má neuvěřitelných třicet čtyři procent podpory, za ním se skoro dvacetiprocentním odstupem sociální demokracie (15 procent) a všechny ostatní strany už jen jednociferný výsledek. Rok před volbami, po třech letech vlády Agrofertu, to Babiš vyhrává na celé čáře.

Připomínám - vyhrává v situaci, kdy má za sebou řadu skandálů non plus ultra. Symbolem budiž Čapí hnízdo - ale on je tu i obří nárůst dotací pro Agrofert za Babišovo ministrování, a především plíživá kumulace moci v Babišových rukou. Přesto má ve volebním modelu víc jak dvojnásobek preferencí než druzí socani, a oproti opozici má zisky doslova zářné. Čím to je? To se skutečně lidé nepoučí a nez ohledu na všechny Babišovy kontroverze mu budou ty koblihy žrát dál? Zjevně ano - a důvod je jednoduchý. Český národ ještě není dostatečně vyspělý na tak složitou formu řízení společnosti, jakou je zastupitelská demokracie.

V naší top politice jsou v současné době pouze tři lidé, které si je běžný občan schopen zapamatovat a rozlišit. Na prvním místě je to Miloš Zeman - který nereprezentuje žádnou relevantní stranu a nemůže být v nadcházejících parlamentních volbách následován. Na druhém místě je to Miroslav Kalousek - jenže u něj je problém, že si ho sice všichni pamatují, ale málokdo ho má rád. A konečně třetím zapamatovatelným mužem naší politiky je Andrej Babiš. O charismatu nejrůznějších Sobotků, Fialů či Škromachů se vůbec nehodlám bavit.

A náš národ - zjevně trochu dezorientován peripetiemi české demokracie - instinktivně hledá nikoliv partaj, ale osobnost, personifikaci Státu, Vůdce, kterého by mohli bez přemýšlení následovat. Orientovat se v programech partají vyžaduje přemýšlení, následování politického Vůdce nikoliv. Proto - neboť nemáme hlubší demokratické tradice zažité - chce národ Vůdce. A jiný Vůdce než Babiš tady prostě v politice není.

Dechberoucí náskok Andreje Babiše není výsledkem jen jeho investic a politických dovedností, ale také výsledkem totální personální prázdnoty naší vrcholné politiky. Nejsou lidi - a dokud si standardní strany pravice i levice nějaké osobnosti nezrekrutují nebo nevychovají, bude nadále o desítky procent vítězit Babiš.