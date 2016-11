Jsou to kýčaři, ať jdou makat, stejně nic nezmění! I tohle mají autoři „týdnů neklidu“ na talíři

A už je to zase hezky česky. Skupina lidí se naštvala na současnou politiku, zahájila Týdny občanského neklidu a už to má na talíři: chtějí cosi určovat jako nezvolení, podporují prezidentskou kandidaturu Horáčka, jsou to kýčaři, pořád ti samí, patetičtí umělci a vůbec, komu tím slouží, ha?! To my, správní čeští skeptici víme, že takové protesty nemají cenu, tak ať se nepředváděj a jdou raději makat do těch svých divadel…