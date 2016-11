Dalajlama je Henlein, Zao je Mao… A v koho se převtělí Zaorálek?

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se dopustil doslova zemanovského bonmotu - totiž rádobyvtipné sprosté poznámky. Řekl veřejně, že přijetí dalajlamy ministrem Hermanem se nelíbí Číňanům stejně, jako by se prvorepublikovým českým politikům nelíbilo, kdyby se nějaký státník setkal s Konrádem Henleinem.

Dovolím si udělat malé historické resumé: Konrád Henlein byl vůdce separatistických Němců, kteří historicky žili na českém území, a před druhou světovou válkou chtěli toto území přičlenit k územím Velkoněmecké říše, Hitlerova Německa.



Dalajlama je vůdce „separatistických“ Tibeťanů, kteří neusilují o připojení k žádné velkotibetské říši, protože žádná neexistuje. Je to vůdce „separatistických“ Tibeťanů, kteří žádají, aby okupační velmoc Čína na historicky tradičně tibetském území osídleném Tibeťany dbala o dodržování základních lidských práv těch Tibeťanů. Třeba svobody slova, shromažďování, tisku, náboženství a národního sebeurčení. Vůdce „separatistů“, kteří respektují Čínu v jejích současných hranicích, ale chtějí v rámci Tibeťany osídlených tibetských území vyšší míru autonomie - včetně kulturní - a již ona zmíněná lidská práva.

Srovnávat tedy Henleina s dalajlamou je naprostá drzost, zemanovská sprosťárna podobná článku vlevo dole. Dalajlama není Henlein, stejně jako neexistuje Peroutkův článek Hitler je gentleman. To srovnání, ten příměr, je prostě hulvátsví nejvyššího stupně a ukazuje, že si pan ministr Zaorálek skutečně nevidí do úst. Sprosťárna, kterou řekl, by měla být v jen trochu slušné společnosti nepřijatelná

Pak ovšem existuje i jiná možnost, jiné zdůvodnění Zaorálkových výroků: Dal se po návštěvě dalajlamy na tibetský buddhismus, a pak čerstvě otevřeným třetím okem najednou viděl, že dalajlama byl v minulém životě Konrád. A že jak byl v minulém životě - jako Henlein - zlej, tak teď si to v tomhle životě jako dalajlama musí odpracovat. To je přijatelné vysvětlení jinak nepřijatelných výroků - otevírá to ale diskusi na téma, kým byl v minulém životě sám Lubomír Zaorálek. Nemám sice tak jasnozřivé třetí oko jako pan ministr, ale podle jména bych řekl: Zao byl Mao!