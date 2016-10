Evropské školy se neumějí vypořádat s výukou náboženství, islám je často zvýhodňován

Ohledně otázky islámu je německá společnost ve stále větším napětí. Nedávno rozvířila společenskou diskusi u našich sousedů informace, že rodiče jednoho dítěte dostali pokutu 300 eur za to, že jejich dítě nešlo na vyučování do mešity, kam školáky vedli učitelé. Nyní naopak propukl skandál ohledně vyučování koránu v rámci školní výuky v Bavorsku.

Jeden rodič si na internetu postěžoval, že jeho dítě bylo ve škole nuceno naučit se zpaměti islámskou modlitbu. Incident se odehrál na základní škole v bavorském městě Garmisch-Partenkirchen. Celé věci se chopili lidé z německé vlastenecké organizace Bündnis Deutscher Patrioten, kteří zveřejnili kontakty na učitele a vedení školy. Podle zprávy německého on-line deníku Focus.de okamžitě následovala smršť výhrůžek učitelům a vedení školy a médii se začala šířit informace o vnucování islámu německým dětem v tamní škole.

Jak se ukázalo, celý incident se odehrál trochu jinak, než tvrdil údajný rodič dítěte. Na základní škole v Garmisch-Partenkirchenu jsou totiž organizovány ekumenické bohoslužby pro studenty. Během jedné ekumenické bohoslužby nechali luteránští duchovní číst žáky pasáž z koránu v arabštině a pak v německém překladu, což mělo dětem ukázat dobrou stránku islámu a islámského boha. Jako propagaci islámu proto celou věc rezolutně odmítl interpretovat reverend Thomas Schmitt z luteránské církve, který označil celou kauzu za pouhé hanobení a zlomyslnou pomluvu. „V této krátké pasáži šlo jen a pouze o to, ukázat dětem při bohoslužbě, že i v jiných náboženstvích, například v islámu, existují modlitby a jak tyto modlitby znějí. Mluvit tu o islamizaci je přitažené za vlasy,“ vyjádřil se ke kauze reverend.

Vedení školy se od celé věci také distancovalo prohlášením, že pouze zajišťuje prostor pro ekumenickou bohoslužbu. Obsah bohoslužby je však plně v rukou Evangelické luteránské církve.

Ludwig Hutter, komentátor webu Merkur.de, k celé věci dodal: „Z hlediska tolerance je vhodné, aby v evangelickém kostele také pro jednou mohl zaznít islámský koránský verš. Restriktivnější je v tomhle katolická církev: ta během svátostí z principu nestrpí žádné jiné modlitby ostatních náboženství. Bohoslužba je pro křesťanské věřící něco velmi důležitého a cenného, co nesmí být narušováno.“

Muslimský svět a české děti

Podobnou situaci již zažila i Česká republika, když na základní škole v Trutnově uspořádala jedna učitelka seznamovací hodinu s muslimským světem. Žáci při ní byli vyfoceni i při činnosti, jež vypadala jako muslimská modlitba. Poté, co na celou věc upozornili rodiče dětí a rozpoutala se mediální diskuse, vedení školy fotografie z webu odstranilo a začalo tvrdit, že se děti žádnou muslimskou modlitbu neučily.

Všechny tyto případy ukazují na jistou neschopnost školských úřadů vypořádat se s tématem islámu a multikulturalismu. Máme sekulární školství, dalo by se tedy očekávat, že děti budou mít náboženství jako volitelný předmět. To se týká všech ostatních náboženství, ale ne islámu. Ten je v souvislosti s multikulturalismem a imigrací muslimů do Evropy často zvýhodňován, protože je prezentován v rámci výuky k multikulturní společnosti a toleranci. To však jen ještě více posiluje protimuslimský odpor ve společnosti a pocit mnoha občanů, že v našich školách je islám propagován úmyslně. Vzniká nám tak začarovaný kruh, kdy mnohdy stále silnější tlak na propagaci multikulturalismu a tolerance k islámu má ve společnosti přesně opačný efekt — tedy posiluje netoleranci a odpor k tomuto náboženství.

Může to být podobný proces jako u výuky proti xenofobii ve školách. Protože již roku 2013 byla na webových stránkách European Sociological Review zveřejněna studie ze školy v nizozemském Nijmegenu, jež má zajímavé zjištění. Čím více byly děti podrobeny ve škole výuce antirasismu a multikulturalismu, tím pravděpodobněji zastávají rasistické a protimultikulturní postoje.