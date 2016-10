Bolševizace Putinova režimu v Rusku zdárně pokračuje

Pro mladší generace: Když k nám v osmašedesátém vtrhla okupační sovětská vojska, bylo nutno masám vysvětlit, že je to vlastně dobře, že nás okupovali. I dali soudruzi hlavy dohromady, a vznikl spisek Poučení z krizového vývoje, kde bylo oficiálně vysvětleno, jaká je pravda. Že snahy Pražského jara o zlidštění (nezlidštitelného) komunismu byly špatné, a naopak okupace bratrských sovětských vojsk byla dobrá. Jednou z prvních starostí normalizačních, pookupačních politiků socialistického Československa bylo přepsat dějiny na sovětskou verzi a vytvořit dobově korektní mýtus, který by určoval, kde je Oficiální Pravda.

Soudruh Vladimír Putin prošel školením sovětské propagandy v rámci svého vzdělávání na špióna KGB. A je vidět, že jak nechlastá, tak nezapoměl ani mrť a pokračuje přesně v kolejích, které mu předšlapal soudruh Brežněv. V Moskvě vznikla skupina odborníků na správný výklad dějin. Tým podléhající ruské Bezpečnostní radě je sestaven z čelných prorusky (dříve stranicky) uvědomělých akademiků, kteří mají za úkol vypracovat takovou verzi řady historických událostí, aby z ní Rusové vycházeli dobře. Jedním z klíčových témat je okupace Československa v roce 1968.

O tom, jak bude vypadat verze osmašedesátého z pera sovětských, potažmo ruských soudruhů, je jasno. Předznamenal ji už loňský ruský „dokumentární“ film. V něm se divák dozvěděl, že Varšavská smlouva bránila v osmašedesátém v Praze sovětské spojence před agresivním NATO. Okupace naší země byla nutná, protože se v zemi chystal ozbrojený převrat a měli při něm věšet komunisty. Pražští povstalci stříleli po sovětských osvoboditelích z kulometů. To celé loni odvysílala ruská proputinovská televize Rossija 1. „NATO se chystalo vtrhnout do Československa, do Prahy. Byly tam už připravené jednotky,“ říkal poslední náčelník štábu sil Varšavské smlouvy Vladimir Lobov.

Prostě - Putin se chystá vydat ruskou verzi Poučení z krizového vývoje, plně v intencích sovetské propagandy, tentokrát zacílenou ne na české, ale na ruské čtenáře. Někdo by mu měl asi připomenout, že podobné manuály - jak se prokázalo u našeho Poučení - končí nejpozději v řádu desetiletí ve sběru.