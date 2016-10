JXD: Mnou předvídaná krizová situace skutečně nastala. Ornella Koktová a causa Brady

Jsem fanoušek pana Bradyho, respektuji ho, ale opravdu mě i z úcty k jeho osobě mrzí, že se stal maskotem, plyšákem skupiny intelektuálů definovaných jako pravdoláska. To bere důstojnost, byť za to sám pan Brady nemůže ani v nejmenším. Ale čurbes, ve kterém se v tom či jiném úhlu pohledu na pana Brady vyjádřil doslova kde kdo, je nepřehlédnutelný, trapný a upocený. Nejde už dávno o starého pána, ale o to, kterak si na jeho cause přihřát polívčičku svého pravdoláskového image a být zas na chvíli v televizi. Pan Kocáb a jeho parta už dlouho nikde nezdobil, tak je zase záminka.

A tak jsem, celkově z toho znechucen, napsal na svůj Facebook na státní svátek odpoledne: „Nemůžu na netu najít reakci Ornelly Štikové na causu Brady - nevíte někdo, kde je?“

A připadal jsem si, že jsem vtipný. Bohužel jen chvíli. Než do komentářů pod můj post přibyl tento vzkaz od uživatelky Ornella Koktova: „Zde, nýbrž mé jméno je Koktová. Neměl byste jako osvícený novinář zpochybňovat vzdělanost a názory druhých?!" A link na její hodinu starý post: „Velice smutné jak pan Horáček využije situace, a ze Staromáku si vlastně udělá předvolební meeting. Dochází to někomu? Pro Zemana rozhodně nejsem.....ale tohle? Jasně at si ODS jde v čele s Němcovou ještě jednou přihřát polívčičku."

Takže mnou předvídaná krizová situace skutečně v realitě nastala, k BradyGate se již vyjádřila kromě řady ústavních činitelů i Ornella nyní již Koktová, a já s úzkostí očekávám moment, kdy se pan Brady dostane do nového šlágru Olivie Žižkové. Ach jo...