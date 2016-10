Čínský císař shovívavě odpustil lokajům

Těsně po schůzce ministra Daniela Hermana s dalajlamou vydal gang čtyř našich ústavních činitelů oficiální deklaraci české servility a lokajství. De facto se omluvili, že ministr Herman přijal dalajlamu. Netrvalo dlouho, a čínský socialistický císař (či jak zní oficiální název šéfa tamní komunistické diktury) odpověděl. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang ze sebe vypustil následující komuniké, které nade vší pochybnost reprezentuje oficiální postoj čínské vlády k naší zemi: „Čína vzala na vědomí společné prohlášení vydané českým prezidentem, premiérem a oběma parlamentními předsedy, které zdůraznilo, že tato země EU respektuje svrchovanost a územní celistvost Číny, uznává Tibet jako součást Číny a že individuální chování některých českých politiků nepředstavuje změnu oficiální politiky České republiky. Čína si cení takovýchto závazků a doufá, že příslušné země sladí svá slova s činy, dodrží politiku jedné Číny, plně pochopí a budou respektovat základní zájmy a hluboké obavy Číny a budou se zabývat s opatrností otázkami souvisejícími s Tibetem s cílem zajistit zdravý a stabilní rozvoj bilaterálních vztahů."

Ještě předtím se na serveru čínského velvyslanectví v Praze vyjádřil mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Vyjádření je ještě mnohem tvrdší a splňuje všechny známky ultimata: „Ministr kultury ČR a další přední čeští politici setkali se 14. dalajlámou, který v České republice prováděl protičínskou separatistickou činnost. Čínská strana v reakci na tuto skutečnost vyjádřila silnou nespokojenost a důrazný nesouhlas. Náš postoj je konzistentní a jasný. 14. dalajláma je politický exulant, který se v zahraničí pod maskou náboženství dlouhodobě věnuje protičínským separatistickým aktivitám. Důrazně se stavíme proti tomu, aby úřední osoby kterékoliv země s dalajlámou vstupovaly do jakékoliv formy kontaktu. Čínská strana klade stálý důraz na rozvoj vztahů s Českou republikou. V posledních letech obě strany dosáhly konkrétních výsledků spolupráce v mnoha oblastech jako je letecká doprava, cestovní ruch, vzájemné investice nebo výměna v kultuře, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Právě včera byl v Chebu slavnostně zahájen provoz továrny čínské společnosti BWI. Celková výše této investice činí 750 milionů korun a závod poskytuje více než 300 pracovních míst. Doufáme, že celá česká strana bude skutečně respektovat klíčové zájmy a hlavní obavy Číny a chránit zdravý a stabilní rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi.“

Jinak řečeno: „Bereme na vědomí, že jste přilezli odprošovat, a pro tentokrát vám to tedy promineme. Ale pozor! Budeme bedlivě sledovat vaše další kroky, a běda, když si dovolíte mít na Tibet jiný postoj než my. To vám pak pěkně zavaříme v byznysu." Což je sdělení, které prostě nemůžeme tolerovat. Odmítám být vazalem a lokajem čísnkých komunistů - dokonce ani za prachy z jejich investic u nás ne. My, svobodní občané svobodné České republiky, se tedy musíme co nejrychleji od svých vlastních volených elit v této záležitosti distancovat. Lidská práva nejsou obchodovatelná komodita, přestože jsou s nimi Zeman se Sobotkou ochotní šmelit. Proto opravdu prosím někoho z opozičních poslanců, aby zorganizoval protest Parlamentu proti vměšování Číny do vnitřních záležitostí České republiky. Nejlépe formou petice - rád ji podepíšu!