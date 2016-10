Jedna otázka Andreji Babišovi: Tak pane ministře, kde byste v rozpočtu škrtal vy?

Státní rozpočet na letošní rok skončí pravděpodobně v přebytku. To vypadá výborně, naposledy měla Česká republika přebytkový rozpočet v minulém století, za premiéra Klause. Andrej Babiš říká, že za dobrými čísly je (jeho) dobrý výběr daní. Analytici dodávají, že i šlapající ekonomika a propad státních investic v řádu desítek miliard.

Proč tedy Andrej Babiš - když mu ekonomika a výběr daní tak pěkně šlapou – naplánoval šedesátimiliardový schodek na příští rok? Proč tak velká sekyra? Protože jsem v koalici, protože je to vládní kompromis, kdyby bylo jen na mně, rozpočet bychom měli i na příští rok vyrovnaný, ne-li přebytkový, opakuje Andrej Babiš. Čili: kdyby nebylo utrácivých socialistů a lidovců, kdyby vládl sám, hospodařil by lépe, bez dluhů.

To je jistě výborný plán. Než se však gratulanti vrhnou s kyticemi k tak skvělému ministru financí, mohl by odpovědět na tu jednu jedinou otázku: Kde byste tedy vyškrtal těch schodkových 60 miliard, pokud by vše bylo „firemně“ jen na vás?

Je pravda, že ve vládě jsou mistry v utrácení především sociální demokraté. Ale Andrej Babiš jim vždy po počátečním nesouhlasném brblání ustoupil. Je to promyšlená taktika: jedni voliči si ho zapamatují jako rozvážného spořivého ministra financí, ti druzí jako štědrého ministra, který jim vylepšuje život.

Tak zopakujme tu otázku: Pane ministře, kde byste vzal šedesát miliard, aby rozpočet na rok 2017 mohl být vyrovnaný? Snad v důchodech, které spolu s ostatními sociálními dávkami tvoří největší položku v rozpočtu (540 miliard)? Nezvyšoval byste platy učitelům? Za školství se příští rok utratí přes 156 miliard. Nebo byste je vzal obraně (utratí 55 miliard)? Anebo by kolega ministr vnitra Chovanec z plánovaných 63 miliard dostal jen polovinu? Možná by také šlo ušetřit na vratkách za „zelenou naftu“ pro zemědělce a zemědělské firmy? Či snad byste zrušil pár úřadů, úředníků, ministerstev, nepřidával peníze do zdravotnictví?

Předseda politické strany aspirující na premiérský úřad a ministr s oceněním „nejlepší ministr financí“ by měl prozradit, kde by šetřil.