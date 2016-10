Na Hradě bude 28. října spousta prázdných židlí. Co pozvat pandu, Krtečka nebo Ovčáčkovy spolužáky?

Ale po pořádku. Kauza s neoceněním Jiřího Bradyho už dostává kontury tolik typické pro českou politickou zaprděnost. Nechybí v ní mstivost, urážky, překrucování faktů, falešnost, ale ani takřka dětinská zabedněnost. Jak se vše vlastně skutečně seběhlo, už se asi nikdy nedozvíme. Je to tvrzení proti tvrzení.

Nicméně všichni podvědomě tuší, že máslo na hlavě mají potentáti na Hradě a že je to především jejich ostuda a výraz ubohosti. Ostatně tento lapsus není jejich prvním, už jich pár na štítě mají. Naopak asi málokdo by Jiřího Bradyho podezíral, že si to vše celé vymyslel a kvůli tomu ve svém vysokém věku absolvoval náročnou cestu přes oceán.

Řada politiků či významných osobností přijít na Hrad odmítla. Kromě Bradyho totiž ještě Zeman bojuje i na jiné frontě, a to s rektory. Nepřijít na Hrad je svobodné rozhodnutí každého člověka a je potřeba ho respektovat.

Jiří Ovčáčku, opakuji, respektovat!

A pokud možno u toho šoupat nohama a zdržet se jakýchkoliv rádobymoudrých poznámek! Stejně tak je potřeba respektovat rozhodnutí těch, kterým se sice způsob výkonu prezidentské funkce v podání Miloše Zemana „ekluje“, ale přesto na Hrad půjdou, protože to vnímají jako úctu ke svátku vzniku Československa.

Neúčastí na slavnostním aktu tu však vyvstává problém. Řada židlí, a to většinou v předních řadách, zůstane prázdná. Nevypadá to dobře. Pro hostitele obzvlášť. Tak jak to vyřešit? Variant se nabízí více. Například do sálu umístit méně židlí a osazenstvo více zhustit (a úměrně tomu zmenšit množství jídla a pití servírovaných na následné státní recepci). Ale pohled na Vladislavský sál zaplněný židlemi jen z poloviny nebo ze tří čtvrtin také není příliš lichotivý. Další možností je pozvat společně se všemi hosty (pokud je to možné) i doprovod.

Třetí možností je, že se do osazenstva posadí hradní úřednický aparát nebo kancléř Mynář objedná dva autobusy natěšených lidí kdesi z Moravy anebo si Jiří Ovčáček pozve všechny své kamarády a kamarádky (pokud nějaké má) ze základní školy. Anebo budou na židle usazeni Zemanovi věrní maskoti Krteček, panda nebo Rákosníček. Ten může sedět například mezi Filipem Renčem a Františkem Ringem Čechem. Pokud dostane pozvánku jako doprovod Jiřiny Bohdalové, celá záležitost tím bude vyřešena.

Ale lidé nemusí věšet hlavu. Ceremoniál se vším všudy obvykle trvá 50 minut. Potom už zase televize začnou do lidí valit své klenoty. Druhou možností je jít slavit státní svátek na Staroměstské náměstí, kde budou svou akci pořádat odpůrci Miloše Zemana včetně těch, kteří původně měli tentýž večer sedět na Hradě. Třetí možnost je večer strávit s přáteli v restauraci nebo doma v klidu s rodinou. I to je lepší než poslouchat moralizující či líbivé věty někoho, kdo se oproti jejich vyznění chová přesně opačně.