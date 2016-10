V Česku pokračuje staronový seriál Prezidentská volba. A tajemná M. je poběhlice

Volte Karla

V lednu 2013, v době první přímé prezidentské volby, došlo v politické části české veřejnosti k docela zásadnímu rozštěpu. Původně podceňovaný Miloš Zeman se stal reprezentantem té levicovější a konzervativnější části českého národa z vesnic a malých měst. Na přelomu roku se dlouho hledal jeho protikandidát, až to slovo padlo na Karla Schwarzenberga, tedy ministra zahraniční z tehdy nenáviděné vlády, který pár měsíců předtím nebyl českou veřejností vnímán jako favorit. Nicméně Zemanův nástup vyvolal poptávku po protifiguře, která by zastupovala liberálnější část společnosti z větších měst.

Dlouho se zdálo, že by to mohl být expremiér úřednické vlády Fischer, ale nápaditá volební kampaň ministra zahraničí, překřtěného tehdy na Karla, ve spojitosti s Fischerovou neurčitostí rozhodla.

Ksichty nastupují

V českých centrálních médiích a uměleckém světě tehdy nastala euforie, srovnatelná se sametovou revolucí. „Ksichty“, jak se v době revoluce vlídně říkalo známým hercům a zpěvákům, opět bez nároku na honorář organizovali mítinky na „Karlovu“ podporu a média tlačila víc než bylo zdrávo, aby veřejnost správně zvolila. Aby nebylo omylu, že to myslí tak, jak to týdny novináři demonstrovali, dali šéfredaktoři většiny novin na první stránky prohlášení: Volte Karla.

Byl to v dějinách české žurnalistiky ojedinělý počin, který však u čtenářů často vyvolával opačný pocit – někdo se s námi snaží manipulovat a vnucovat nám něco. Nastal klasický overkill a média přestala hrát v těsně předprezidentské kampani zásadnější roli.

Neuznat vítězství

Když nezvítězil Karel, zavládla v táboře „Karlovců“ deprese a snaha fakticky Zemanovo vítězství „neuznat“ nebo dokonce „oduznat“. Snad i proto, hlavně na podzim, se konají různé mítinky a protizemanovské akce. Ne, že by často neměly vnitřní oprávnění, protože pan prezident se občas velmi nekontroluje. Člověk v tom však příliš cítí snahu odehrát si znovu a zpětně ještě slavnou prezidentskou volbu, kdy všichni měli k sobě tak nějak blíž, svět byl krásný, jen ten lid nepochopil koho volit.

V následujících dnech se proto odehraje první díl čtvrté série na téma pan Brady a medaile, kterou nedostal. A zase: samotný Zemanův tah, kdy neocení bývalého vězně koncentráku je odpudivý (viz můj včerejší příspěvek na Facebooku Nešťastný pan Brady a Číňané). Nelze ale přehlédnout, že to, co se z toho ve veřejném prostoru vyrobí, bude zase jen X tá série prezidentské volby.

Nech mě odejít

Aby toho nebylo málo, tak ozdoba tohoto blogu, tajemná M., mi adresovala SMS tohoto znění: „Nech M. v klidu a bez povšimnutí odejít z blogu,“ napsala mi. „A jestli mám zdůvodnění, proč nechci pokračovat, napsat drsněji, tak by to bylo takto – nechci ze sebe dělat krávu.“

M. a kráva, proboha, jak na to přišla? Přečetl jsem si dosavadní texty, v nichž M. vystupuje a v zoufalství napsal: „Jdu se spláchnout do záchodu a už o mé osobě neuslyšíš.“ Odpověděla něco v tom smyslu, že si aspoň trochu obarvím vlasy. Odpověděl jsem drsněji: „Vůbec ti to nesluší, jsi stará hysterka a poběhlice.“ Odpověď: „Jó, poběhlice, to můžeš dát do blogu.“

Nebudu ctěné čtenáře zatěžovat detaily SMS výměny. Vypadá to tak, že si M. přestěhuju na své facebookové stránky, kde budu zveřejňovat její skvělé fotky s náladovými komentáři a blog budu muset víc zaplnit jinými postavami. Těšte se.