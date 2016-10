Bimbo Barbie: Mají plastické blondýnky orgasmus?

Bimbo Barbie se dá snadnějši představit pod označením „manželka fotbalisty“. je celkově přešitá, silikonová, mentálně nedostačivá. Její míry, především velikost a pevnost poprsí, hluboce odporují přírodním zákonům. Přesto je tento typ žen oblíben - těžko najdeme velkopodnikatele v kokainu, majitele sítě zastaváren s celonočním provozem nebo taxikáře, který převáženým klientům cestou prodává pervitin, který by podobnou přešívku nechtěl mít s sebou ve své sportovní limuzíně.

Jak se stát Bimbo, můžete v Česku dohledat i na našem internetu. „Bimbo barbie je rozhodnutí, volba, ne osud“, zní heslo na už dva roky fungujícím webu pro zájemkyně stát se Bimbo.

A web pokračuje: „Bimbo barbie jsou často celebrity a známé ženy dychtící po pozornosti, narcisistní dívky, které produkují stovky fotek na Instagram a jiné sociální sítě. Bohužel, naše povrchní kultura sice takové typy vyžaduje, zároveň je ale kritizuje a odsuzuje – často těmi samými lidmi nebo médii, zejména bulvárními, které známé ženy jednou kritizují, že přibraly, podruhé zase že jsou příliš hubené. Kategie Bimbo jsou - alespoň ty nejčastější - následující: Modelky – herečky, modelky - manekýny, plakátová modelka - playmate, Trophy Wife, výstavní manželka, pornoherečka, striptérka, případně i prostitutka.“

Na web je navázán facebookový profil, na kterém je vidět, že být Bimbo není o mluvení a čtení, ale o koukání. Takže jejich zeď denně plní fotografie nových a nových Bimb, posháněných po celé planetě z příslušných tiskovin. A místo jakéhokoliv textu je u každé fotky jen houf hashtagů: „#barbieakademie #bimbo #barbie #bimboification #plastic #silicone #plasticdoll #biglips #plasticsurgery #eyecandy #realdoll #ai #itsonlyaboutplastic #doll.“

Je skvělé, že i tato subkultura má své vzdělávací instituce, a facebookové stránky. Přispěje to k emancipaci další menšiny (kterou Bimba nesporně jsou). To nejdůležitější ale na jejich webu ani na facebookovém profilu nenajdeme. Odpověď na otázku, zda správná Bimbo Barbie umí mít orgasmus. Já to z vlastní sexuální historie nevím, vždy mne přitahovaly spíš zrzavý. Proto prosím všechny čtenáře, kteří disponují sexuální zkušenost s Bimbo Barbie, aby vepsali do diskuse pod článek, zda Bimbo umí mít vyvrcholení, nebo zda je to nad jejich intelektuálními možnostmi.