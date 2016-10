Mynář versus univerzity: Vymahač chytřejší profesora!

Už zase žijeme v režimu, kde ty správné a pravdivé názory nemají vědci, ale reprezentanti moci. Alespoň si to myslí Zemanův neprověřený kancléř Vratislav Mynář. Zdánlivě jde o maličkost, ale ve skutečnosti je to důležitý indikátor rozpolcení národa.

Zemanův kancléř Vratislav Mynář byl v Rádiu Impuls žehlit mazec kolem prohlášení ústavních činitelů, kterým se spolu s dalšími politiky Mynářův šéf Miloš Zeman distancoval od dalajlamy. Značná část veřejnosti, část politiků a vysoké školy se zase distancovaly od chování našich výše zmíněných ústavních činitelů, takže se zase zvýraznilo totální rozpolcení našeho národa. Na jedné straně jsou „ti praktičtí a obyčejní lidé, které zajímá především životní úroveň“ — a ti se samozřejmě s distancí od dalajlamy ztotožňují a věří, že jejich prezident Zeman jednal správně. Vždyť by kvůli tomu Tibeťanovi mohlo Česko přijít o nějakej kšeft. Druhá polovina společnosti — to jest Zemanem kritizovaná „lumpenkavárna“, lidé vzdělanější, s vyšším rozhledem, často lidé z univerzit s nejvyšším možným vzděláním — si myslí, že lidská práva na prodej nejsou a nemůžeme kvůli kšeftu s Pekingem zradit dalajlamův boj za lidská práva Tibeťanů v jejich Čínou okupované zemi.

I byl pan kancléř na Rádiu Impuls tu Zemanovu ostudu žehlit a pravil k národu: „Univerzity a školy všeobecně vždycky byly takoví první průkopníci toho... takovejch těch myšlenek správnejch bez toho, že by si někdo ověřil všechny fakta.“ Upozorňuji — pan Mynář od června 2009 do května 2012 byl místopředsedou představenstva brněnské akciové společnosti Tessile ditta services, která se podílela na vymáhání pokut udělených revizory pražského Dopravního podniku. Také je bývalý předseda Strany práv občanů — zemanovců. Takže se dostáváme do situace, kdy vymahač momentálně u koryta sděluje národu, že on je chytřejší než univerzity a nějací pitomí profesoři, který na nich učej ňákou blbou vědu. On je od Zemana, takže má pravdu, a na univerzitách — jak on, vymahač z lidu, dobře ví — bytují kavárenští paraziti.

Jde o přesně stejný způsob uvažování, jímž po únoru 1945 zlikvidovali bolševici českou inteligenci a vysoké školství. To, že je někdo vědec z univerzity, přece neznamená, že má ve svých výrocích pravdu! Pravdu mají ti soudruzi, kteří jsou na správné straně barikády. Takže Mynář jen ukazuje, že v hloubi duše je kovaným, přesvědčeným a nenapravitelným bolševikem.