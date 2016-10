Zeman za všech okolností mydlí sociálním demokratům schody, Sobotkovi především

Miloš Zeman popichuje sociální demokracii, kde může. Dělal to už kdysi ze svého premiérského vejminku na Vysočině, dělá to i dnes ze svého prezidentského trůnu na Hradě. Proč ho to pořád baví? Proč to dělá? Má jen jeden jediný důvod: je jím on sám.