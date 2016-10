Už ne lékař, ale povolání starosty je největším hitem na kandidátkách stran

Nejrůznějšími způsoby politické strany vysvětlují své nezdary ve volbách. Vidíme to i teď, po krajských a senátních volbách. Úspěch a neúspěch se ale dají odvodit netradičně i z toho, z jakých povolání se kandidáti rekrutují. Kdysi byli hitem právníci, učitelé na nejrůznějších pozicích, dodnes jsou úspěšní lékaři, ale v poslední době bodují především starostové.

Když dáte na kandidátku úspěšného starostu, tak máte daleko větší jistotu, že uspěje ve volbách krajských, do místního zastupitelstva (tam samozřejmě), ale i do Senátu. Stále více těchto lidí, kteří se věnovali tomuto povolání, proto vidíme i v Poslanecké sněmovně. A hnutí Starostové a nezávislí možná bude samostatně (třeba za podpory různých dalších podobných uskupení v krajích) pokoušet štěstí i ve volbách do sněmovny příští rok.

Naopak v české politice ubývá celebrit z uměleckého a sportovního prostředí. Méně než v minulosti je také učitelů a právníků. Ti druzí si dobře vydělají i mimo politiku a nemají proto důvod kandidovat. U těch prvních převažují ženy a ty zase nemají chuť. Méně zajímaví jsou dnes pro voliče také „politici z povolání“, kteří se pohybují dlouho pouze v tomto prostředí. Určitý odpor k nim je dokonce celosvětovým jevem, je to jakási vzpoura proti establishmentu.

Tím trpí například ČSSD (Sobotka, Hašek, atd.) a také komunisté. Proto se naopak objevují na čele stran lidi se zkušenostmi z jiných povolání: Byznysmen Babiš, veterinář Bělobrádek, politolog Fiala či podnikatel v cestovním ruchu Okamura. Miroslav Kalousek kdysi řekl, že lékař býval často zárukou volebního vítězství. Ale dodával. „Současně je to zkáza politiky, protože skoro každý pak doktor si vždy myslí, že všemu rozumí nejlíp.“

Jenže ty doby jsou podle všeho minulostí. Naopak starostů je všude jako máku. Má to logiku – působení v obci či městské části je dobrou přípravou i pro vysokou politiku. Pochopili to dávno lidovci a tímto směrem se možná vydá hnutí ANO, které je v regionech mnohdy personálně vyprahlé. Například ve volbách do třetiny (27 křesel) Senátu v sobotu uspěli 3 lékaři (Dernerová, Žaloudík, Kantor) a jeden ředitel nemocnice (Václavec). Ale až 6 současných starostů (Hubáčková, Canov, Holeček, Horník, Strnad, Větrovský), 2 místostarostové (Vítková, Czernin) a také 2 zastupitelé městských částí (Chmelová, Kos).

V Senátu už působí i další starostové - Kubera, Čunek, Aschenbrenner, Eybert či Kunčar.

Úspěšné starostky a starosty proto uvidíme čím dál častěji také v nejvyšší politice. I když ani o jiná zajímavá povolání nebude nikdy nouze – do Senátu se teď dostal brněnský astronom Dušek či ostravský hasič Nytra.