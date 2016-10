Klinika reloaded: Pro levici zákony neplatí!

Chápu, že anarchista nemůže respektovat zákony a státní moc, to by popřel sám sebe. Jak ostatně říká dávná lidová moudrost na otázku, zda si může anarchista poručit: Samozřejmě může, ale nesmí se poslechnout. Takže je v řádu věcí, že anarchisté, vegani, anarchosyndikalisté, bojovníci za práva zvířat a podobná postmoderní individua hlásící se k ultralevici nevyklidila objekt dobrovolně a neodevzdala klíče majiteli. Ale už je opravdu těžké pochopit, že státní moc anarchistické postoje squatterů mlčky akceptuje a jedná podle nich. Kdyby tak jako anarchisté na Klinice porušoval vlastnická práva někdo jiný, to by byl mazec!

Co je tedy nového? O budovu Kliniky se přihlásil zájemce z řad státních podniků, konkrétně lidé ze Správy železniční dopravní cesty. Jinak též železničáři. V pátek dopoledne se úředníci vydali oficiálně převzít budovu pod křídla SŽDC, ale podařilo se jim jen otevřít garáž. Když chtěl jeden z nich před televizními kamerami odemknout vchod, konstatoval jen lakonicky, že to nejde, protože někdo vyměnil zámek. Poté úředníci odešli. Uvnitř budovy byli lidé, a místo zamčených dveří vcházeli a odcházeli oknem. Úředníci okno nevyužili.

Nic samozřejmě nenaznačuje, že by zámek mohli vyměnit anarchité, jako mnohem pravděpodobnější pachatel neoprávněné výměny zámku v cizím objektu je svatej Mikuláš. Ale to nechcme stranou. Mnohem zajímavější je, jak je možné, že se úředníci - zástupci státu - nechali tak snadno odbýt. Je všeobecně známo, jak se s nikým nemažou exekutoři, a doma je mělo kvůli deset let staré pokutě z tramvaje určitě i pár P.T. čtenářů tohoto textu. A zkuste exekutora odradit tím, že ho nepustíte do baráku. Zavolá zámečníka, ten odvrtá zámek, a začne zabavovat. Podobnou zkušenost udělala i spousta českých důchodců, kteří naletěli šmejdům - na ty všechny stát či exekutor dosáhne. Když se však zabarikádují v neoprávněně obsazeném cizím objektu soudruzi anarchisté, tak si s tím stát poradit neumí. Je to na jednu stranu směšné, na druhou stranu strašné, a na všechny strany trapné.