Hořící smartphone a koberec za dvacet miliard dolarů

Východoasijská kultura neodpouští chyby. Je to jeden z jejích hlavních rysů. Když selžete, zasluhujete trest a veřejné ponížení. Výsledkem tohoto přístupu jsou vynikající výkony, těžké neurózy a některé z nejvýkonnějších světových ekonomik. Korejská společnost Samsung teď ztratila tvář. To znamená, že má doma vážnější problém, než si u nás na Západě dovedeme představit.

Před týdnem nastoupil jistý Brian Green do letadla Southwest Airlines v Louisville. Vypnul svůj telefon, jak se před letem sluší a patří. Přístroj se však začal zahřívat a pálit. Nakonec vypálil díru do koberce. Letadlo, které naštěstí ještě nezačalo rolovat, bylo evakuováno, jeden cestující se přiotrávil výpary a skončil v nemocnici.

Na nejhorší došlo, když se ukázalo, že Green o pár dnů dříve dostal od prodejce svůj Samsung Galaxy Note 7 jako náhradní výměnou za údajně nebezpečnou sérii. Byl to jen jeden z mnoha podobných incidentů od uvedení této modelové řady, zato ten nejviditelnější.

Včera výroba i prodej Note 7 definitvně skončily. Tahle díra v koberci boeingu zatím vychází na dvacet miliard dolarů. O tolik se snížila tržní kapitalizace Samsungu během posledních pár dnů. Zda natrvalo, to nikdo neví. Deník Korea Times v komentáři upozorňuje, že se může vytratit důvěra zákazníků nejen v konkrétní telefon, ale v cokoli se značkou Samsung a koneckonců v korejské zboží vůbec. Možná to je přehnaná panika, jenže opravdu – kdo stojí o telefon, který může začít hořet v kapse? Kdyby to letadlo už bylo ve vzduchu, byla by situace podstatně napínavější.