Po volbách do Senátu se zaradují lidovci a Starostové, méně Babiš, zapláče ODS a katastrofa čeká ČSSD

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu (v pátek a v sobotu) bude mít jako tradičně mimořádně malou volební účast a některé velké strany budou ronit hodně slz a zpytovat svědomí. Radovat se budou naopak KDU-ČSL a Starostové.

Do rozhodujícího druhého kola sice postoupilo 14 kandidátů (z 27 obvodů) hnutí ANO, ale Andrej Babiš nebude mít v sobotu odpoledne důvod k oslavám. Zvítězí totiž jen 4 až 6 jeho kandidátů, protože efekt „všichni proti Babišovi“ zapůsobí i zde. Jenže ANO má v horní komoře parlamentu jen 4 posty, takže o něco posílí. Mediálně může být ale hodně probírán obvod Karlovy Vary, pokud tam za ANO kandidující slavný žokej Josef Váňa nevyhraje. Na Velké Pardubické mu neodstartoval kůň a ani teď to nevypadá, že Váňa běží lehce do cíle.

Katastrofa pak čeká ČSSD.

Sociální demokracie už v druhých senátních volbách po sobě utrpí obrovské ztráty. Bláhové řeči, že i pak udrží nejsilnější senátní klub, jen zastírají dlouhodobý problém a budou tlumit zdrcující porážku. O víkendu získají socialisté jen 2-3 mandáty (pro srovnání: dvě křesla bude mít díky Aleně Dernerové a Jaroslavu Dubravovi i rozhádané hnutí S.cz).

Navíc některé porážky mohou socialisty hodně bolet a bude na ně poukazováno – to když nevyhraje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v Táboře a místopředseda Senátu Zdeněk „Bazének“ Škromach v Hodoníně. Mládek už naznačil, že by pak odešel dokonce z vlády.

Také ODS nebude střílet šampaňským. Dnes má v senátorském klubu 14 lidí, ale to je již minulostí, protože klub zmenšilo už první kolo voleb. V druhém mohou občanští demokraté vyhrát jen ve 2-3 obvodech. Zajímavé je, že u voličů pořád bodují takzvaně „staří senátoři“, tedy ti, kteří jsou už v parlamentu dlouho – teď například Jiří Oberfalzer, Tomáš Jirsa či Miloš Vystrčil. Velkým problémem pro ODS by bylo nezvolení posledně jmenovaného, protože veřejnost sice většinou vidí výřečného Jaroslava Kuberu, ale „úředničinu“ dělá ve skutečnosti Vystrčil.

Žně budou mít naopak lidovci, kteří mohou sami či s někým v koalici získat 8-9 mandátů. Také STAN (Starostové a nezávislí) čeká v různých uskupeních (někde i s TOP 09) spíše radost – mohou se těšit na zhruba 5 křesel.

Senát tak bude ještě více atomizovaný a dohody v něm budou ještě složitější, než kdykoli předtím.