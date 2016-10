Zimola vyhrál volby díky nenávisti k církvi, a Zeman ho chválí

Prezident Miloš Zeman podpořil jeden z klíčových bodů volební kampaně jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly, který za ČSSD v letošním hlasování v kraji zvítězil. Ten bod — to je legalizace krádeže. Zimola a následně i Zeman totiž chtějí zdanit církevní restituce.

Podpora zdanění církevních restitucí je jednou z hlavních noteček jihočeské sociální demokracie dlouho před volbami. Jihočeská sociální demokracie poslala už na jaře do Poslanecké sněmovny návrh, aby restituce byly zatíženy daní devatenáct procent. Na tuto notečku se vezla i Zimolova (a sociálně demokratická) kampaň v jižních Čechách.

Chápu, že před volbami je každá špinavost dobrá, ale pojďme se podívat na podstatu problému. Představte si, že vám exekutor na základě neoprávněné a nespravedlivé žaloby, kterou jste projeli kvůli opilému soudci, zabaví majetek. Vy musíte počkat, až se změní předseda soudu a přestane toho opilého soudce krýt, dosáhnete obnovy procesu, ten nyní proběhne za střízliva a regulérně, je spravedlivý a vy vyhrajete. Váš majetek byl zabaven neprávem a podle principů jak přirozené, tak té v zákonech ukotvené spravedlnosti patří vám. Totéž — s jemně odlišnými detaily, ale v principu totéž — se stalo po bolševickém převratu církvím. Takže když šel bolševik od koryt, církve po právu mají dostat svůj majetek zpět. Se stejnou samozřejmostí, jaké se dostalo restitucím majetku fyzických osob. Když se něco ukradne, má se to vrátit.

No ale církev je už od dob pátera Koniáše v Čechách neoblíbená, flanďáky nemá nikdo rád, a zvlášť je tato nechuť rozšířena mezi méně vzdělanými a na českém venkově žijícími lidmi. Pro Moravu, zvláště jižní, to samozřejmě neplatí, ale pan Zimola působí v jižních Čechách. Proto tedy pěkně po socansku zabrnkal na temné struny duše nejhloupějších voličů a navrhl, aby se restituce pro církve zdanily. Což by bylo zcela amorální, protiprávní a podlé. Přesto na tuhle kartu vyhrál krajské volby.

V úterý, hned po volbách, zavítal Zimola na Hrad za prezidentem Zemanem. Už předem prohlásil, že nepůjde do koalice s nikým, kdo jeho návrh na zdanění církevních restitucí nepodpoří. Akord na temnou stránku nenávisti tedy s volbami nezmizel. A to není všechno: Na povolební návštěvu Hradu se vydával s tím, že mu už předtím Zeman vzkázal podporu za zdůraznění „levicových témat“ v kampani. Jiří Ovčáček k tomu České televizi upřesnil, že ta „levicová témata“ zahrnují i zdanění církevních restitucí. Oba gentlemani se shodli.

Je skvělé, že alespoň část naší politické reprezentace — tedy pánové Zimola a Zeman — se domluví na tom, že by bylo levicové a správné okrást církve ještě jednou. Proletář vždy rád slyší, že může něco ukrást — a tak se budou jejich postoje líbit. Naši zemi tím však zavlékají zpět do nějakého nechutného neobolševického bahna, kde se stát opět pokouší znárodňovat. Zdanění církevních restitucí je totiž nespravedlnost, jež se může líbit jen lůze.