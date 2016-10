Konvička s Hamplem propadli, přijdou muslimové!

Antiislamisté podlehli Facebooku a začali se už tak před rokem považovat za politickou sílu. Ve skutečnosti byla jejich popularita a vliv facebookovským bludem a výsledek voleb potvrdil, že počet lajků se rozhodně nerovná počtu ve volbách získaných hlasů.

Naše internetová antiimigrační fronta to zjistila a zjevně neví, jak se k věci postavit. Ještě si neuvědomili plné vystřízlivění z několika předvolebních měsíců, kdy si připadali jako žádoucí a důležití státotvorní politici, ještě jim úplně nedošlo, že teď jsou doslova národně potvrzenými tatrmany, a tak se pokoušejí svou prohru popřít.

Martin Konvička namluvil video, kde pečlivě vypočítává, jakým velkým úspěchem je to, že skončil jako předposlední. Petr Hampl dělá totéž, ten si na Facebook napsal: „Naše výsledky — osm procent pro Konvičku a sedm pro Hampla — jsou vysoce nadstandardní, zejména když uvážíme téměř nulové rozpočty a to, že jsme do kampaně vstupovali pouhé dva měsíce po založení strany. Za tím je ale strašně moc práce a finanční obětavosti mnoha lidí. Děkuju! Nesmírně si toho vážím.“

Kluci to prostě popřeli. Popřeli, že jejich politická uskupení s názvy měnícími se v čase, ale spojené myšlenkou „islámu natruc“ nejsou nic jiného než pubertálním trollením a že v zemi, kde imigranti nejsou, nemají jednostrunné protiimigrační partaje právo na život. Jsou totiž úplně k ničemu a zabývají se něčím, co už dávno většinu občanů nezajímá — imigrační krize s uzavřením balkánské trasy už zdaleka není takovým magnetem pozornosti jako před rokem, kdy se davy uprchlíků hrnuly do sousedního Rakouska. Takže pány Konvičku, Štěpánka a ostatní migrantobijce vůbec nepotřebujeme.

Ale oni to nechápou, a tak alespoň (slovy Petra Hampla na Facebooku) naříkají, že bez nich bude hůř: „Výsledek voleb znamená, že postupná islamizace země bude pokračovat.“ Jasně, nezvolili Hampla s Konvičkou, tak tu bude chalífát. Fakt jako malí kluci.