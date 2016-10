Práci čest! Mladí komunisté oslavují Castra s Gottwaldem, s kapitalisty se nebaví

Ano, čtete dobře, i 27 let po pádu komunistické totality se u nás vedle postupně se zužující členské základny KSČM sdružují i mladí bolševici. A to dokonce ve dvou spolcích. Jeden z nich, Komunistický svaz mládeže, založený krátce po revoluci, funguje v částečné kooperaci s „velkými“ komunisty. Mladší ze dvou komunistických mládežnických organizací pak nemá s třetí nejsilnější sněmovní stranou oficiálně nic společného a funguje na vlastní železnou dělnickou pěst. A že s ní buržoazii virtuálně drtí naplno.

Starší ze dvou sdružení — Komunistický svaz mládeže – funguje v Česku již od přelomu tisíciletí. Proslavil se především v době, kdy byla hlavním tuzemským tématem stavba amerického protiraketového radaru v Brdech. KSM tehdy přímo pořádal či se zúčastnil několika protestů a dočasně se na radarovém antiamerickém brojení zviditelnil.

Vše nejlepší, Fideli

Webové stránky KSM jsou poměrně často doplňovány o nové příspěvky, většinou komentující aktuální dění nebo upoutávající na nejbližší akce, na nichž se svaz podílí. Jedním příkladem za všechny budiž Antikapitalistický kemp, organizovaný skupinou ultralevicových iniciativ za účelem „výměny různých zkušeností a pohledů v rámci hnutí proti kapitalismu“. Z kempu má KSM na stránkách dokonce i malou fotogalerii plnou srpů, kladiv a zaťatých pěstí na rudých vlajkách.

Vedle publikace na webu vydává KSM v elektronické podobě vcelku obskurní měsíčník Mladá pravda. Na titulní straně nejaktuálnějšího zářijového čísla se vyjímá portrét vysloužilého kubánského diktátora Fidela Castra, který v létě oslavil 90. narozeniny. Zvolání Viva Fidel! upoutává na článek s názvem „90 let – vše nejlepší, Fideli!“ uvnitř vydání. Autoři Mladé pravdy se také leckdy pouštějí do současného vedení KSČM, především do „členy strany ochcávajícího Filipa“, jak nazývá stranického předsedu autor jednoho z článků.

Ke stažení dávají novodobí svazáci na stránkách čas od času i nějakou tu ideologickou prezentaci. Mezi nejnovějšími články najdeme například práci Kapitalistické vykořisťování v ČR ve světle statistik, jež se opírá o Marxovu teorii nadhodnoty.

Když se chce ale běžný vykořisťovaný občan na něco zeptat samotných členů svazu, má smůlu. Svaz mladých komunistů, ač ke kontaktování na webu přímo vyzývá, na mail s nabídkou rozhovoru do této reportáže nijak nereagoval. Nezbývalo mi tedy než se obrátit na druhý spolek – Svaz mladých komunistů Československa.

S kapitalisty se nemluví

Mladší organizace SMKČ, používající také kultovní zkratku komsomol, byla alespoň o něco sdílnější. Na rozdíl od kolegů z KSM mi druzí mladí komunisté, světe, div se, odpověděli! Přesněji řečeno, přeposlali vlastní interní komunikaci, kde se shodují na tom, že s redaktory vykořisťovatelských periodik se bavit v žádném případě nebudou. Úsměvné je, že z úcty k tradici začínají maily pozdravem „čest“. Jeden z činovníků svazu, podepsaný iniciálou J., v mailu píše, že v případě Reflexu je „proti komunikaci třeba jen mailem“. Další komunista, podepsaný rovněž zkratkou, kolegovi přikyvuje. Škoda, jeden by čekal, že budou revolucionáři 21. století rádi, že se o ně média vůbec zajímají.

Web spolku komsomol.cz je výše zmíněným stránkám starších svazáků do velké míry podobný, více se však věnoval kupříkladu nedožitým 80. narozeninám exprezidenta Havla. U této příležitosti dokonce sepsal SMKČ petici s názvem Ne vydávání Havlovy protilidové politiky za hrdinství a vzor! Na serveru petice24.cz se k ní k nedělnímu večeru připojili celí 103 signatáři.

Zatímco Havel pije mladým bolševikům krev, ódy se na jejich webu pějí na nejvýraznější světové tváře komunistického hnutí minulého století. V sekci Propagační materiály narazíte na přehlídku portrétů „Che“ Guevary, Huga Cháveze, Klementa Gottwalda a velkých guruů Marxe s Leninem, jejichž podobizny se slavnými citáty jsou určené ke stahování a šíření.

Podle obsahu rubriky Z aktivit organizace se však zdá, že kromě internetových petic a hanopisů toho SMKČ moc nedělá. Poslední příspěvek týkající se akce pořádané svazem je téměř rok starý.

Zdá se tedy, že komunistická ideologie dnes již mladé lidi skutečně nepřitahuje. Není proto tedy asi ani proč takové spolky zakazovat. Lepší je se jimi bavit.