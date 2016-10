Sebevražda EU: Z naší rozvojové pomoci platí Palestinci „rentu“ rodinám teroristů. Británie to stopla

V březnu letošního roku vyvolala v Británii velký poprask zpráva deníku Daily Mail, která velmi detailně popisovala, jak palestinské úřady, které žijí téměř výhradně ze zahraniční pomoci, zneužívají tyto peníze. Britská vláda proto v reakci na vzniklou vzrušenou diskusi o zneužívání peněz daňových poplatníků nařídila hloubkovou kontrolu fondů pro Palestince a podle vydané analýzy k ní skutečně dochází. A to i ve prospěch teroristů.

Proto rozhodla o pozastavení platby ve výši 30 milionů liber, které tento rok měla od ní dostat přímo Palestinská samospráva. Celkově směřuje na palestinská území ročně ze Spojeného království 95 milionů liber, dvě třetiny jsou určeny mezinárodním organizacím, které tam vyvíjejí činnost a na zcela konkrétní projekty.

Evropská unie ale posílá do Palestiny každý rok miliardy euro jako rozvojovou pomoc a část z těchto peněz samy rozdělují místní orgány, které z nich platí ze zvláštního fondu rodiny zabitých Palestinců, jenže včetně teroristů z hnutí Hamás a rodiny sebevražedných útočníků. Vzletně se této rentě“ říká „mučednický fond“. Celkově se týká rodin 35 000 Palestinců.

Že se na něm podílí i EU je odporné a krajně nebezpečné, zejména v souvislosti s rozmachem islámského terorismu po celém světě.

My nic, my jen koukáme

Česká diplomacie tvrdí, že „vzhledem ke specifickým podmínkám, které panují na území Palestinské autonomie“, bylo rozhodnuto poskytovat Palestincům peníze pouze na konkrétní projekty. Ty se týkají hlavně energetiky a podpory podnikání. Jenže i Česko, jako člen EU, se nepřímo podílí na penězích, které na Blízký východ putují z Bruselu a končí v rukou teroristů.

A navíc vyvíjíme činnost v palestinské Gaze, kterou kontroluje již léta teroristické hnutí Hamás.

Koncem září se v Gaze uskutečnil seminář českých IT firem, který podpořil svoji návštěvou náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa a zástupce hlavního města Prahy (tak nejen panda z Číny). Je ale skutečně správné pomáhat lidem v Gaze, kde minimálně polovina obyvatelstva zcela otevřeně podporuje vládnoucí teroristickou organizaci Hamás a vyzývá k bojkotu Izraele, zabíjení Židů a tvrdí, že zosobněním zla je Západ? Určitě ne. Gaze bychom se měli nadále obloukem vyhýbat, protože jistota, že peníze na rozvoj podnikání nebudou v budoucnosti zneužity, neexistuje.

Důvodem zásadní ignorace Gazy je i to, že část pomoci ze Západu, která je Palestincům určena, nadále přímo podporuje terorismus. Jak celý systém funguje?

Palestinská samospráva vyplácí každý měsíc rentu asi 35 000 rodinám zabitých a vězněných Palestinců, včetně teroristů a sebevražedných atentátníků. Fond letos disponuje částkou 170 milionů dolarů. Před dvěma lety měl 144 milionů a vloni 156 milionů dolarů. Takzvaný „fond mučedníků“ zřídila už v roce 1967 Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), která ho dodnes spravuje. A v tom je ten trik.

Úřady poskytnou peníze ze zahraničí OOP a ta vyplatí „sociální příspěvky a stipendia rodinným příslušníkům zabitých Palestinců nebo pomoc vdovám“. Na obyčejné zloděje či lupiče se pomoc nevztahuje. Vztahuje se ale na rodiny sebevražedných atentátníků, na teroristy ve vězení a dokonce i na soupeře OOP, na členy hnutí Hamás. Je to kolem 350 dolarů na osobu měsíčně a k tomu jsou další příspěvky.

Pokud byl terorista či teroristka ženatý, nebo vdaná, částka se zvyšuje o sto dolarů a o dalších padesát na každé nezletilé dítě. Starší děti dostávají příspěvek na studium až do absolutoria. Pro některé rodiny jsou částky z „fondu mučedníků“ hlavním zdrojem příjmů.

Jak upozornila zpráva Clarion Projectu, což je organizace sledující islamismus ve světě, ještě lépe jsou na tom Palestinci věznění v Izraeli za teroristické útoky. Čím víc Izraelců odsouzený zavraždil, tím víc dostává, a suma navíc roste s počtem odpykaných let. Ten, komu se při útoku nepovedlo nikoho zabít, pobírá méně než „úspěšný“ terorista. Ti, kteří zabili hodně Izraelců a jsou ve vězení déle než třicet let, pobírají až 3200 dolarů měsíčně, což je čtyřikrát víc než plat palestinského státního zaměstnance. Nejbohatší jsou tak dnes členové Hamásu, kteří mají na svědomí nejkrvavější útoky.

Izraelská média léta opakovaně a marně upozorňují Evropu i USA, že „odměny za terorismus jsou často vyšší než slušný plat“ a to podporuje „vražedné podnikání“.

Když se ale loni český europoslanec Petr Mach místopředsedkyně Evropské komise Federiky Mogheriniové zeptal, „zda finanční pomoc EU není zneužívána teroristy Hamásu“, tak šéfka evropské diplomacie odpověděla takto: „Je využívaná jen k podpoře úhrady mezd, důchodů, sociálních dávek a hospitalizace na doporučení lékaře. Na všechny tyto finanční prostředky se vztahují přísné ověřovací postupy, mimo jiné také specifické vyhledávání v oficiální databázi osob spojených s jakýmkoliv projevem terorismu. Všechna jména zjištěná během tohoto specifického vyhledávání jsou automaticky odstraněna ze seznamu příjemců pomoci“.

Ale nejsou, paní Mogheriniová lže. To jen EU nedokáže pořádně rozklíčovat, komu vlastně Organizace pro osvobození Palestiny ty důchody a dávky vyplácí, protože se to obchází přes rodinné příslušníky teroristů. Britům se to ale zjistit podařilo. Přidají se k nim ostatní? Mám obavu, že nikoli. Evropu ta její nekonečná sebevražda podle všeho baví.