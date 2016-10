Národ hledá Vůdce: Krajské volby vyhráli Babiš s Čunkem

Česká politika je bolestivě poznamenána naprostým nedostatkem věrohodných osobností, které by se rozhodly svůj čas věnovat podniku tak pochybnému, čím politika u nás je. Takže jsme rádi, když se do politiky dostane alespoň nějaká osobnost. Programy a vize politických stran - to už v televizní době zajímá málokoho. Jednak jsou programy nesrozumitelné, druhak ideje vyžadují přemýšlení, a za třetí je přece dneska nejdůležitější, koho vídáme v televizi, ne to, kdo má jaké názory.

Část veřejnosti je zcela dezorientovaná ve věci správy věcí veřejných. Nechápou složitosti politiky, nerozumí principům zastupitelské demokracie, nemají vlastní konzistentní politický názor, a jejich politické postoje k různým problémům jsou velmi často vzájemně neslučitelné, zcela iracionální. To však není překážkou, aby se tento typ voliče nestával stále častějším. Žijeme v elektronické době, a proto je více než program důležité, zda má partaj k dispozici dostatečně televizně frekventovanou osobnost, za kterou je možno bezmyšlenkovitě kráčet.

Sociální demokracie nemá výraznou osobnost žádnou. ODS také ne. Výrazná osobnost Miroslava Kalouska působí na značnou část národa jako spolehlivý odpuzovač od volby TOP 09, a komunisté nemají nikoho, koho bych si byl schopen zapamatovat jménem. Takže zcela logicky zvítězily v krajských volbách dvě osobnosti, které byly v minulosti dostatečně elektronicky prezentovány a které výraznou osobností skutečně jsou - a je úplně jedno, že jsou osobností prokazatelně nevěrohodnou. Zázračné bohatnutí Andreje Babiše od nástupu do funkce ministra financí a jeho Čapí hnízdo zná celý národ. Ale je to jedno, protože Babiš je jediným, koho si zapamatují a který u nich budí dojem, že něco dokáže. Krajští kandidátům ANO samozřejmě nevyhráli svojí zásluhou, ale jenom sharováním delegované aury jejich nejvyššího šéfa. A úplně totéž, byť nikoliv celorepublikově, ale lokálně, proběhlo na Zlínsku. Jediná skutečně digitalizovaná osobnost na tamní kandidátce, Jiří Čunek, sice není tak provařený jako Babiš, jeho kontroverznost je výrazně nižší, ale i on je diskutabilní, ale charismatický a volič jej může vidět jako člověka, kterého lze následovat.

Krajské volby 2016 vyhráli Vůdci. Tváří v tvář problémům postmoderního světa jako migrace či terorismus začíná většina voličů hledat jednodušší systém řízení společnosti, než je zastupitelská demokracie, a víra ve Vůdce se vrací v novém lesku. Přiznávám, že z toho mám husí kůži.