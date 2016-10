Senát: Z celebrit postupuje jen žokej Váňa, hvězdami byli ale učitel Růžička, starosta Canov a podnikatel Cieńciała

Sázka na celebrity v případě voleb do třetiny Senátu letos nevyšla. Kromě žokeje Josefa Váni, který postoupil do druhého kola, uspěli více lidé, kteří vynikají v něčem jiném, než na co svítí média. Celkově – uspělo hnutí ANO, další propad zaznamenává ČSSD, zabodovat může v druhém kole KDU-ČSL a hnutí STAN, komunisté nebudou mít vůbec nic. Postoupilo i několik kandidátů malých stran.