Psi roztrhali dítě. Mají kvůli tomu někoho zavřít?

S úzkostí sleduji případ z Lužce nad Cidlinou, kde smečka psů na soukromém pozemku zabila malého chlapce. Vedle tragického úmrtí se teď chystá další neštěstí. Policie obvinila jak majitele psů, tak otce dítěte a hrozí jim až šest let vězení. Myslím, že to není správné.

Jsem bývalý majitel psa, mnozí čtenáři jistě také, a na rozdíl ode mne je mezi čtenáři i řada těch, kteří někdy měli na starost malé dítě. Obě skupiny rády potvrdí, že na pár vteřin se doslova každému někdy ať už jeho psi, nebo jeho malé děti ztratily z dohledu. Vlastní „vinou“ - pár sekundami nepozornosti. A pak už jen záleželo na štěstí a okolnostech, jestli dojde, nebo nedojde k neštěstí. Nějakému - takovému, jaké může malé dítě či pes vyvolat během sekundy.

V Lužci nad Cidlinou dva muži - jeden majitel psů, druhý otec pětiletého chlapce - připojovali před vjezdem do chalupy vozík za auto. Malý chlapec přihlížel, a pak se najednou ztratil z dohledu. Vozík připojovali před domem a zahradou majitele smečky velkých psů vzhledu německého ovčáka. Psi na oplocené zahradě a dvorku pobíhali volně. Nyní jim však ten pětiletý chlapec, co přišel s tatínkem připřahnout vozík, vběhl na dvůr za domem, kde právě byla smečka. Není momentálně známo, jak k útoku psů na dítě došlo, zda psi hájili teritorium nebo zda je chlapec nějak vyprovokoval. Je to ostatně jedno - důležité je, že útok smečky nepřežil.

Nyní policie obvinila oba muže - jednoho za to, že si nehlídal psy, druhého za to, že si nehlídal dítě - ze zločinu usmrcení z nedbalosti. Může jim hrozit až šest let vězení. Dokážu pochopit důvodnost stíhání někoho, kdo bezohledně nechává pobíhat smečku agresivních psů po vsi. Dokážu pochopit důvodnost stíhání někoho, kdo se nestará o své malé děti a denně je pouští na ulici bez dozoru. Tady však k ničemu takovému nedošlo. V Luždi došlo k neštěstí, k tragédii - ale k tragédii, jaké se může stát komukoliv bez nějakého jeho většího zavinění. Pokud jste někdy měli většího psa nebo vychovávali malé dítě, je prakticky jistota, že se někdy na pár momentů vymkli vaší kontrole. A že to neskončilo tragédií, není zásluha vaší osoby, ale vašeho anděla strážného. Takže soudit ty dva muže a třeba je poslat do basy mi přijde nespravedlivé. Oba dva mají bez ohledu na soud a možné vězení zničený život. Vina, kterou oba musí cítit, pohled na to mrtvé dítě, je bude provázet až do konce jejich dnů. Padl na ně los, že zrovna z jejich drobné nedbalosti, jaké se dopouští každý z nás, byla tragédie. Zaslouží za to opravdu zavřít? Já myslím, že ne.