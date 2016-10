Erdogan proti dětským pořadům: Včelka Mája ohrožuje národní bezpečnost

Turecko, zásadní spojenec v NATO, země usilující o přiblížení Evropské unii, země, jejíž občané mají přislíbený bezvizový styk s Evropou. To je jedna stránka mince. Odvrácenou stranou je skutečnost, že po nevydařeném puči Turecko cenzuruje i šmouly.

V Turecku došlo po potlačení nevydařeného puče k celé vlně represálií, připomínajících represálie u nás v roce 1948, po převzetí moci komunisty. Přestože je Erdogan spíš islamista než soudruh, poučil se z komunistických metod a začal se chovat jako oni. Především zakázal řadu medií. Legálnost takového zákazu umožňuje „popřevratový“ vládní dekret, co dovoluje média, která „ohrožují národní bezpečnost“, zakázat bez soudu.

Mezi těmito medii ohrožujícími národní bezpečnost byl však zařazen (a zakázán) televizní kanál určený pro kurdské děti a vysílající v kurdštině, Zarok TV, která vysílá i u nás známé dětské pořady. Například Šmouly, nebo Včelku Máju. Rozum zůstává stát.

Bylo by jistě možné pojmout nový zákaz recesisticky. Rozepsat se o tom, že Motýl Emanuel je evidentně agent amerického imperialismu, a že Karel Gott se svou písní „Takhle píchá včelka Mája“ ohrožuje islámskou mravnost. Ona to ale zase nebude až taková bžunda, když si uvědomíme následující fakta:

Turecko je naší partnerskou zemí v NATO, to jest ve vojenském paktu civilizačního okruhu, který necenzuruje dětské pořady. Je jedinou hrází před záplavou, která se hrne z válkou zmítané Sýrie a Iráku. A pokud se začne chovat nepříčetně, doplatí na to celá Evropa. Vždyť zastavení migrační vlny balkánskou cestou je jedině zásluhou Turecka, a turecké garance chrání celou Evropu před obnovením migrační tsunami. Takže role Turecka a jeho udržení v jakémsi „západním stylu“ je klíčovou otázkou pro klid a přežití celé Evropy.

Nyní se dostáváme do situace, že země, která je součástí našeho vojenského svazku chránícího demokracii se na svém vlastním území chová zcela nedemokraticky, a popírá hodnoty, kvůli kterým je NATO založeno a udržováno v provozu.

Takže ze zákazu Šmoulů v Turecku pro nás vyplývá jediné: Připravit se na obnovení balkánské migrační trasy, protože na turecké záruky, že ji nechají zavřenou, se absolutně nemůžeme spolehnout. A připravit se na to, že jihovýchodní křídlo NATO se stává dysfunkčním. Protože spoléhat se, že s námi bude proti migrační vlně spolupracovat režim, co cenzuruje včelku Máju, by bylo naprosto neodpovědné.