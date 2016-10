Ve věci imigrantů má Zeman úplnou pravdu

Prezident republiky poskytl rozhovor renomovanému britskému listu Financial Times. A dopustil se výroků pro sebe překvapujících: Výroků logicky konzistentních, navrhujících realistická a adekvátní řešení migrační vlny, která Evropu sužuje. A hned to za ně schytal.

Na konferenci na Rhodu se Zeman setkal s novináři a sdělil jim, že by Evropa měla odvážet migranty vylovené ze Středozemního moře - místo toho, aby je vozila do Itálie - na vyčleněné řecké ostrovy nebo do vyčleněného místa v severní Africe. A že mezi uprchlíky, kteří k nám proudí, jsou i maskovaní teroristé.

Reakce na sebe nedala dlouho čekat: Lubomír Zaorálek v Otázkách Václava Moravce popřel, že by to byl oficiální postoj České republiky k migrační krizi, a od Zemanova výroku se distancoval. Myslím, že to je zásadní chyba.

Zeman je těžko přijatelná figura, to však nesmí být - neboť je prezidentem této země - záminkou k apriornímu zavržení toho, co říká. Zaorálek zřejmě nečte Reflex, a nezná názory australského premiéra. Zastavit lodě s uprchlíky je podle něj jediná cesta, jak z imigrační krize vybruslit.

A Evropa by se měla od Austrálie poučit - protože Austrálie na rozdíl od Evropy není zaplavena ilegálními imigranty bez totožnosti. Naopak to, co dělá nyní Evropa - totiž že vytahujeme z vody uprchlíky, sotva jejich lodě opustí libyjské vody, a vozíme si je do Evropy na našich vlastních lodích a za naše peníze - je úplný idiotismus. De facto to proud migrantů zvyšuje. Takže to, co navrhuje Zeman, je rozumné, účinné a realizovatelné řešení migrační krize - a naopak to, jak se Zaorálek od jeho výroku distancoval, ukazuje, že vláda není k účinným opatřením připravena.

Takže mi nezbývá, než s jistým pocitem nevolnosti napsat: Zeman má pravdu, odvážejme uprchlíky zpět do Libye, a zbavme se vládního sluníčkářství, které odprezentoval Zaorálek. I já jako vyhlášený protizemanovský štváč totiž musím připustit, že myšlenka nemusí být špatná jen proto, že ji vyslovil zrovna Miloš Zeman.