Třicet tisíc za dvě psí h**na? Zcela neadekvátní!

Trestání by mělo v civilizované společnosti být adekvátní váze provinění a obecnému kontextu ve společnosti. S novým přestupkovým registrem hrozí, že se z přestupkového trestání stane zcela nepřijatelná forma zvůle veřejné moci.

Registr přestupků, který nově od soboty 1. října platí, bude absorbovat a archivovat data o vybraných přestupcích a jejich pachatelích. Registr dává úřadům novou možnost: Prolustrovat přestupce, zda v uplynulých pěti letech nespáchal nějaký přestupek, po pěti letech se záznam vymaže. A také může zjistit, zda nejde o recidivistu, tedy o člověka, který se podobného přestupku jako v řešené situaci dopustil v průběhu uplynulého roku. Pokuta za přestupkovou recidivu může dosáhnout nově až třiceti tisíc korun.

Pokud by se jednalo o drobná napadení nebo drobné krádeže, je vše asi v pořádku a opatření je přínosné. Mezi přestupky, které se do seznamu budou také zapisovat, jsou také přestupky proti veřejnému pořádku. A takovým přestupkem samozřejmě je i neuklizení výkalu venčeného psa.

Přestupkovým recidivistou se pak stává ten zločinec, který neuklidí lejno už podruhé za uplynulý rok. A může za to dostat pokutu nově až do výšky třicet tisíc korun. Čímž se státní moc zcela vzdaluje od stavu, který by měl být v demokratické společnosti normální. Totiž adekvátnosti trestu.

Když jsem měl psa, tak jsem kromě lesa jeho výkaly poctivě uklízel. Byl velký, výkaly tomu odpovídaly. Považuju lidi, kteří nechají h**no ležet na chodníku a zmizí, za čuňata. Trest třiceti tisíc korun za to, že se dvakrát za rok někdo zachová jako čuně, je však hrubě neadekvátní.

Pokutu za druhé h**no ve výši 30 000 Kč je možné udělit v zemi, kde je finanční kontext pokuty daný spolehlivými ukazateli následující: Podle Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 480 Kč. Medián mezd činil 22 533 Kč.

Takže za druhé hovínko - třeba od srnčího ratlíka, na velikosti nezáleží - můžete dostat pokutu o tři a půl tisíce vyšší, než je průměrná mzda, a dokonce o sedm a půl tisíce vyšší, než je medián mezd. Což ukazuje, že takový postih je za zavrženíhodný zločin druhého neuklizeného lejna hrubě neadekvátní, nesmyslně tvrdý, a zcela odporující smyslu pro přirozenou spravedlnost. Míra represe ve společnosti prostě za této vlády narůstá jak dotace Agrofertu.