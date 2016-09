Příznivci Petra Štěpánka to odhalili: Doležalovi platí za články!

Pan Petr Štěpánek ventiloval na Facebooku, že je vlastně jedno, kdo zmáčknul odpalovací tlačítko rakety, co sestřelila malajský Boeing. Reagoval jsem na to zde na serveru Reflexu, a konstatoval, že na podobné tvrzení se zmůže jenom mravní kreten.

Pan Štěpánek můj článek nasdílel na svou facebookovskou stránku, a položil na zeď svým fanouškům zásadní otázku: “Co myslíte, dělá Doležal tu novinářskou kurvičku jen proto, že je debil, nebo že ho za to někdo platí?“ Pod postem se strhla vášnivá diskuse. Přináším přepis její nejzávažnější a nejobjevnější fáze:

Vika Telka: Je to debilní kurva, kterou někdo platí.

Ladislav Tomášek: Doležala platí za to, že je debil.

Karel Rada: Jednak je debil a ještě ho za to platí.

Lubomír Šmuk: Shrnul bych to: je to placený debil.

A mě, když to takhle prasklo, nezbývá, než se přiznat. Fakt mne za ty články platěj, a to už pětadvacet let. Zvlášť skandální je, že mne za ně platí vydavatel Reflexu, což je můj zaměstnavatel. Je to hanba a staví to celou mou novinářskou tvorbu do velmi podivného světla. Takže nezbývá, než přiznat barvu úplně, a udělat comming out: Milí fanouškové Petra Štěpánka: Mravní marasmus Reflexu je už v takové fázi, že platěj všechny redaktory, co do Reflexu píšou, a nejvíc - což je zjevně trestuhodné - platěj šéfredaktora.

Věřím, že tato informace otevře oči všem obětem propagandy, která jim hustí do hlav nesmysly o nezávislé novinařině. Ve skutečnosti jsou - a nejen u nás, na divokém Východě - všichni profesionální novináři za svoje články placení, což je opravdu hanba. Věřím, že až bude Petr Štěpánek prezidentem, tak tomu učiní ráznou přítrž!