Proč se Zeman ani Babiš nechtějí omlouvat?  Nejsou to velcí kluci

Jen pro připomenutí. Babišova kauza je zatím jednodušší. Soud uložil ministru financí, aby se omluvil moravskoslezskému hejtmanu Miroslavu Novákovi za televizní výrok, v němž označil přípravu průmyslové zóny v Karviné za Novákův "kšeft" a "tunel“. Andrej Babiš se však omlouvat nehodlá, na svých slovech trvá, a protože verdikt není ještě pravomocný, jeho advokát to požene dál a výš.

Kauza Miloše Zemana je v pokročilejším stádiu, dá se říci, že notně přezrálá. Soud už pravomocně rozhodl. Hrad se musí omluvit za to, že Zeman opakovaně označil novináře Peroutku za autora článku Hitler je gentleman, což je lež (anebo mýlka, chcete-li). Hrad se však neomluví, rozsudek nerozsudek. Kancelář prezidenta podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Prý aby bylo nad slunce jasné, potvrzené a orazítkované, kdo že se to má v zdejších krajích za slova páně prezidenta vlastně omlouvat: zda Česká republika, Kancelář prezidenta republiky, anebo že by sám pan prezident? Hrad v dovolání píše, že omluvou by stát převzal za prezidentova slova zodpovědnost, což by mu mohlo způsobit újmu v podobě bezpočtu dalších žalob. Už chápete tu důležitost (i kouzlo nechtěného)?!

Je jasné, že oba politici nepatří k těm, do jejichž běžné výbavy právě omluva patří. Nejsou to velcí kluci. Samozřejmě, že rozsudek v Babišově kauze není pravomocný a vicepremiér má právo hnát „kšeft“ a „tunel“ až před ctihodný Ústavní soud. Ústavní soudci rovněž mohou zkoumat a nalézat precedens, kdo se má omlouvat, když si hlava státu pustí ústa na špacír. Ale kam jsme se to dostali? Jak moc jsme se zamotali do právních kliček a smyček, že už neplatí přímočaré a logické: za vyřčená slova se omlouvá ten, kdo je vyřkl?!

Oba pánové politici se tedy budou za „kšeft“, „tunel“ a „gentlemana“ soudit, až se hory zazelenají. To aby se snad českým soudům náhodou nezkrátily žíly a soudci zbytečně nelelkovali, když je stát tak dobře platí.