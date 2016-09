Dvě bomby v Dážďanech: Teror zlidověl, pumové útoky jsou v módě

Pondělní výbuchy v Drážďanech zjevně nemají na svědomí islámští teroristé. To se jen východoněmečtí náckové u islámských teroristů inspirovali, protože vlna bombových útoků se šíří jako memetická infekce.

Memetické infekce - či obyčejněji řečeno módní vlny - mají obrovskou moc. Člověk je od přírody natolik stádní a iracionální, že má tendenci podléhat a napodobovat to, co vidí v televizi, čte v novinách a na Internetu, a o čem drbe v supermarketu, když tam potká sousedku. Novou módou, za kterou můžeme poděkovat islamistům, jsou nově i mezi Evropany bombové útoky proti nevinným obětem.

V Drážďanech - tedy v bývalé NDR, kde je vyšší výskyt ultrapravicového extremismu než v Německu kdysi západním - vybuchly v pondělí večer dvě doma vyrobené bomby. A rozhodně nešlo o teroristické útoky islamistů, ale o teroristické útoky radikálních islamofobů. Jedna bomba totiž vybuchla před mešitou, a druhá před mezinárodním konferenčním centrem - což je pro dostatečně dementního německého neonácka docela představitelný symbol multikulturalismu. Dyť tam jezděj vědci z celýho světa, tak je to multikulturní, a basta! Přitom donedávna radikální ultrapravičáci pořádali pochody, různá přepadení, ale bombové teroristické útoky v repertoáru neměli. Až nyní se to naučili od islamistů.

Vlna islamistického teroru, kterému Evropa již několik let čelí, už definitivně změnila myšlení řady Evropanů a „bezpečnostní klima“ v Evropě. Naši vlastní grázlové se totiž od islamistů naučili, že když někde vybuchne bomba, tak to přivábí značnou pozornost veřejnosti. Takže pojali dříve typicky islamistickou metodu, pumové útoky proti nezúčastněným, teroristické útoky, do repertoáru svých vlastních metod. Z bomb se stala móda, a je jen otázkou času, kdy její odpálení někde u sousedů vymyslí i nějaký rasově uvědomělý a vlastenecky orientovaný Čech v naší zemi.