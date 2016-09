My Rusové u nás ve Varech uprchlíky nechceme!

Měl jsem velký strach o osud našeho protiimigračního hnutí. Když se Úsvit deokamuroval a Blok dekonvičkoval, nezůstali mezi odpůrci imigrace do České republiky žádní politici mnohonárodnostního původu. Nyní je už zase všechno v pořádku.

V zemi, kde nejsou žádní imigranti, kde na jednoho žadatele o azyl připadá průměrně osm a tři čtvrtě protiimigračního politika kandidujícího ve volbách, je boj proti imigraci málo nosné téma. Přesto se donedávna v naší politice dala dohledat hned celá řada subjektů, osobností, jež by proti imigraci bojovaly v každé situaci, kdy by jim to mohlo přinést sebezviditelnění.

Trocha teorie pro začátek: V dnešním, globalizovaném světě, z jehož globalizace všichni těžíme, se prožívaná národní identita změnila z hurávlastenectví do respektu a náklonnosti k naší krajině, jazyku, literatuře, kuchyni a podobným spíše neemočním směrům.

Existuje však určitá skupina lidí, kteří považují národnostní identitu a boj proti přistěhovalcům za základní téma, i když tu žádní uprchlíci nejsou. Jsou to lidé, již mají sami vnitřní problém s národnostní identitou — podobně jako nejhlasitějšími homofoby bývají nevyoutcomingovaní homosexuálové.

Tomu také odpovídala česká občanská protiimigrační fronta, konkrétně její ve své době nejslavnější čeští reprezentanti. Řecko-český míšenec Martin Konvička a japonsko-český míšenec Tomio Okamura. Oba pánové svým angažmá realizovali vnitřní nacionální nejistotu, kterou hluboko v duši cítí, a věci byly na svých místech.

Pak však došlo k nějakému škádlení uprostřed semknutých šiků islamofobů a najednou byl Okamurův Úsvit bez Okamury a Konvičkův Blok proti islámu se změnil v Blok proti islamizaci bez Konvičky. A najednou byla protiimigrační scéna v háji. Nebyl k dispozici žádný míšenec, jenž by burácel za české tradice. Nyní se naštěstí vše změnilo.

Na kandidátce číslo 33 — v kandidátce psáno „za DOMOV s Blokem proti islamizaci, Úsvit“, na jejich plakátu je napsáno, že „za Úsvit: Národní koalice a blok proti islamizaci“ kandiduje — POZOR — Mgr. Sergey Zaripov. Boj proti imigrantům pokračuje v Okamurou a Konvičkou nastaveném směru. Svůj domov ve Varech a české kulturní tradice bude možná i se zbraní v ruce bránit Čech se zjevně cizokrajnými kořeny, člověk plně ruského jména.

Myslím, že nic lepšího nemohlo Karlovarský kraj potkat, a věřím, že všechny musulmany pan Zaripov odpudí tradičními českými zbraněmi, jako jsou boršč, vodka a kaviár. A heslem My Rusové u nás ve Varech žádné imigranty nechceme!