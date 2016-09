Orbán navrhl funkční řešení migrační krize

Nejprve trocha migrační teorie. Na migraci lidských populací, zvláště pak migrace hromadné, působí dva faktory. První z nich je takzvaný migrační tlak, který prožívají trpící lidé ve své domovině - sucho, hladomor, válku a podobně. Proti migračnímu tlaku můžeme zasahovat vojensky (v případě války) nebo humanitárně (v případě hladomoru), ale nikdy se nemůže stát, že bychom migrační tlak dostali pod plnou kontrolu. Migrační tlak vzniká prožíváním reality. Druhý faktor migrace je takzvaný migrační tah, který představuje lákavé perspektivy v zemi, kam se migruje, její sociální výhody, bezpečí, povolné ženy, dostupná pornografie i alkohol. Migrační tah vzniká memetickou infekcí populace v nějakém méně hostinném koutu světa, než je třeba Mnichov nebo Paříž. Migrační tah živí informace - osobní i mediální - o tom, že v Evropě panuje vítací atmosféra, že to Merkelová zvládne, a stovky a tisíce sms, facebookovských postů a mailů o pohodě od příbuzných, který už v tom Německu či Francii pohodu mají. Celkový dojem dnes imigrujících populací je, že je v Evropě čeká ráj. Ovlivnit migrační tah je ale plně v našich silách.

Historicky je známá a osvědčená je takzvaná australská cesta, kdy Austrálie své ilegální migranty posílá šupem do smluvních zemí (třeba na Novou Guineu) a umísťuje je tam do imigračních táborů, dokud jim (zcela výjimečně) Australané azyl neposkytnou, nebo až je to tam přestane bavit a vrátí se do země původu.

Na summitu deseti evropských zemí nejvíce postižených imigrací ve Vídni maďarský premiér Viktor Orbán navrhl vybudovat v Libyi velký tábor, do kterého by byli internováni všichni ilegální imigranti do Evropy, dokud evropské úřady nerozhodnou o azylu či naopak o repatriaci. Tábor by asi musela EU i vojensky chránit - ale to by stálo řádově méně, než stojí investice do imigrantů přicházejících libyjskou cestou, které si zatím vozíme do Evropy hned poté, co je vytáhneme z moře, sami. Pokud by se k takovému řešení Unie odhodlala, a náležitě jej zmedializovala v zemích okolí konfliktu s Islámským státem a dala to vědět i na území IS ovládané, řádově by se zmenšil imigrační tah. Lákavost cesty do Evropy by byla najednou o mnoho nižší, kdyby potenciální imigranti věděli, že po překročení hranic EU nedorazí do pohostinného Německa, ale do poměrně diskomfortních podmínek navrhovaného tábora v Libyi. Takové řešení by prostě mohlo fungovat, mohlo by velmi rychle výrazně snížit počty přicházejících migrantů.

A právě proto se domnívám, že Orbánův návrh Evropa nejen nepřijme, ale ještě za něj Maďary obviní z fašismu.