Proč Arabové tak nenávidí Palestince?

Světová média jsou dlouhá desetiletí plná kritiky Izraele za to, jak je zlý na nebohé Palestince v Gaze a na západním břehu Jordánu. Skutečnost je taková, že jiní Arabové se k Arabům palestinským chovají mnohem hůř než Židé.

Před čtvrt stoletím jsem znal jednoho v Praze usedlého Libanonce. Byl stejně tmavý jako já (to jest dost), takže mne jednou rozesmál. Ptal jsem se ho, proč si ostatní arabské země nerozeberou Palestince, kterým se nelíbí v Izraeli. „Nikdy! Palestinci jsou Cikáni Arábie,“ odpověděl ten hnědý rasista bez váhání a já si to pamatuju ještě po pětadvaceti letech.

Bez ohledu na důvody této pověsti Palestinců mezi ostatními Araby se k nim ale ti ostatní Arabové chovají více než nehezky. Gatestone Institute otiskl text v Jeruzalémě působícího novináře Chálida abú Toameha, jenž uvádí otřesná čísla o situaci Palestinců v okolních arabských zemích, kde se již více než padesát let rozrůstají uprchlické tábory Palestinců uprchlých ze západního břehu, z Gazy či samotného Izraele.

V okolních arabských zemích nedovolí, aby se tito vnitroarabští imigranti, sdílející s hostitelskými zeměmi, jako Sýrie, Jordánsko či Libanon, náboženství, jazyk, hodnoty i styl života, asimilovali, a drží je v lágrech. Obzvláště tragická situace Palestinců je v Sýrii.

Od roku 2011, tedy za uplynulých pět let, bylo v Sýrii zabito téměř 3500 Palestinců. To je více, než jich zabili Izraelci, a to i přesto, že ve sledovaném období proběhla válka Izraele proti teroristům Hamásu v Gaze. V uprchlickém táboře pro Palestince Jarmúk v Sýrii už více než 720 dní není voda, která se dováží. Běžné dodávky vody vodovodem tábor nemá. A poslední tři roky funguje bez elektřiny.

V syrských vězeních sedí dvanáct tisíc Palestinců v nelidských podmínkách Asadových žalářů. Sedí i 765 dětí a 543 žen. Palestinské zdroje uvádějí, že za poslední roky zemřeli v Sýrii následkem mučení a nelidského zacházení 503 palestinští vězňové. K běžnému standardu patří, že palestinské ženy jsou v syrských věznicích znásilňovány vyšetřovateli a dozorci. Tato data, z nichž analýza vychází, byla zveřejněna organizací AGPS – Action Group for Palestinians of Syria, Akční skupinou jednající za Palestince v Sýrii –, která je palestinská a rozhodně nenadržuje Izraeli.

Takže pro všechny přátele Palestinců a nepřátele Izraele: Jediný stát, kde žije početná palestinská komunita za únosných podmínek, v systému otevřené západní tržní demokracie, kde mají Palestinci volební právo a ústavní garanci dodržování svých lidských a ústavních práv, je svobodný Stát Izrael.

Jen škoda, že se evropští novináři díky opakovanému mediálnímu boji proti izraelskému násilí na Palestincích někdy nepodívají, jak se mají Palestinci mimo území Izraele. Kdyby tak učinili, možná by museli trochu slevit ze svého postmoderního antisemitismu, projevujícího se nenávistí k Izraeli a všemu izraelskému. A to se evropským sluníčkářům opravdu nechce.