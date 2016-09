Pavučiny v Brně plete Hollan

Brněnská část Bystrc jako první skutečně doplatila na přítomnost sluníčkářů na brněnském magistrátu. Keře a stromky v Bystrci se v posledních dnech pokryly zcela nevídanými, hustými a mohutnými pavučinami, které dusí brněnskou vegetaci a hyzdí lepou tvář šumné Bystrce.

Idnes.cz přinesla zavádějící dezinformaci, že pavučiny pocházejí od housenky motýla předivky zhoubné, což je k smíchu. V Brně je totiž taková míra moravské spontánnosti a veselí, že to spolehlivě zabraňuje širšímu rozšíření jakéhokoliv motýla či jiného málo odolného hmyzu kdekoliv v brněnském centru. Dokonce i v tom širším centru, jakým je Bystrc. Takovou míru intelektuální převahy, jaká v Brně panuje, totiž běžný hmyz nevydrží. Proč takovou pitomost, zavádějící nepravdu, idnes píše? Nezapomínejme, že nyní je tento server de facto stranickým tiskem hnutí ANO, které je v Brně s Hollanem a Žít Brno v koalici. Takže Babiš a jeho novináři prostě kryjí svého koaličního partnera.

Kdo je ale ve skutečnosti pachatelem pavučin? No samozřejmě sluníčkáři, kteří vytvářejí (dosavad především s použitím sociálních sítí) rozsáhlé pavučiny pomluv, hoaxů a trollingu na celém českém Facebooku. Vždyť Hollan začínal jako pouhý facebookový troll, na sociální síti, než se stal politikem! No a nyní, jak jsou v městské vládě, konečně brněnští sluníčkáři přenesli své spřádání pavučin z kyberprostoru do žité reality Brna!

Stromky a keře ve skutečnosti pavučinami oplétá hnutí Žít Brno a Matěj Hollan osobně. Podle původního projektu mělo jít o pavučiny dobra, jimiž opletou celé Brno. Ale jak už to v Brně chodí, soudruhům ze Žít se to trochu nepovedlo a z pavučin dobra jsou pavučiny zcela obyčejné. Věřím, že je to přechodný stav, že se Matěj Hollan zlepší, bude chtít víc a bohulibý záměr oplést Brno pavučinkami sluníčkářství dovede ke šťastnému cíli.