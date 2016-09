Schengen je mrtev, hranice se vracejí

Když jsme vstupovali do Evropské unie, pouštěl jsem si celý večer dokola písničku Europe Endless od Kraftwerk. A byl jsem nadšenej, že - jako v té písničce - teď budu moct sednout ve Vídni do vlaku a dojet až do Barcelony, aniž by mne kontrolovali nějací chlapi v uniformách. A nemyslím tím průvodčího, ale pohraničníky. Trvalo pár let, a tenhle nádherný stav bez hranic - nádherný především pro nás, děti železné opony - bez potlesku a úklon končí.

Britská premiérka Theresa Mayová před zahájením zasedání Valného shromáždění OSN řekla ještě před rokem zcela nepředstavitelný, pobuřující a šílený výrok: „Státy mají právo ochraňovat své hranice i občany. A mají také povinnost hranice kontrolovat kvůli zredukování proudu nelegální přistěhovalců a zastavení nekontrolované migrace. Musíme jim v tom pomoct."

Stejný den začalo Rakousko pancéřovat své hranice. Začalo na hranici s Maďarskem budovat jakési ukotvení pro mobilní plot, který na těch základech bude možné v případě potřeby velmi rychle vztyčit. Něco takového, jako má Praha podstavy pro mobilní protipovodňové zábrany, které se do těch podstav dají v případě hrozící povodně instalovat za pár hodin. Základy pro takový plot vznikají na rakousko - maďarské hranici u města Nickelsdorf. A Maďarsko už plot má.

A je mi fakt líto, že ten historický zázrak - Evropu bez hranic, Europe Endless, tak cennou pro všechny vyrostlé za železnou oponou, nám kozo**di s podporou frau Merkel vzali.