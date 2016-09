Teroristický útok na auto předsedkyně Alternativy pro Německo. Sluníčkáři?

Obvykle zde polemizuji se sluníčkáři, kteří schvalují zločiny nějakých islamistů. Nyní to však vypadá, že v Německu už nejde o zločiny imigrantů, ale o zločiny samotných sluníčkářů. Nějaký imigrant by těžko zapaloval auto funkcionářce AfD.

Předsedkyně Alternativy pro Německo ze spolkové země Sasko Frauke Petryová v sobotu večer na Facebooku zveřejnila fotografie svého vyhořelého auta. S krátkým komentářem, že k nočnímu požáru jejího vozu došlo tak, že někdo položil k pneumatikám zápalnou bombu. Ta pak kolem jedné v noci explodovala a auto zapálila.

Alternativa pro Německo je protiimigrantské seskupení, a tak by se mohlo zdát, že auto paní místopředsedkyni zapálil nějaký zlotřilý imigrant. Je to však vzhledem k okolnostem nepravděpodobné.

Imigrant úkolovaný (či identifikující se s) Islámským státem nemá zapalovat auta, ale zabíjet nás, Evropany. Proto by v případě útoku IS na Alternativu pro Německo vše proběhlo tak, že by se nějaký magor odpálil na jejich demonstraci.

Zapalovat prázdná auta je trochu pod úroveň těchto gentlemanů, ti potřebují vidět prolitou krev! Druhý důvod, který vylučuje imigranty, je, že by pro ně bylo výrazně těžší než pro Němce zjistit, čím paní místopředsedkyně jezdí, kde bydlí a kde parkuje.

Zapalování aut je zato typickou součástí demonstrací našich vlastních násilníků, známe je ze Španělska či z Francie jako standardní součást demonstrací levice a ultralevice.

Proto si myslím, že mnohem pravděpodobnějším žhářem vozu Frauke Petryové je nějaký opravdu angažovaný německý levičák, sluníčkář do morku kostí — něco jako místní německá obdoba Sítě revolučních buněk — a zapálil to auto v rámci třídního boje proti antiislamistům stejně, jako zapalovali čeští anarchisté auta před Řízkárnou.

Takže abychom si pomalu zvykali na to, že kromě teroristických útoků islamistů nás budou ohrožovat ještě teroristické útoky sluníčkářů. Fakt skvělý.