Andrej Babiš vstřelil gól, ale do vlastní branky

Hnutí ANO by v případě úspěchu v krajských volbách mohlo uvažovat o koalicích i s komunisty. V nedělní debatě na TV Prima to uvedl ministr financí a předseda hnutí Andrej Babiš. Ačkoliv toto prohlášení bylo spíš vzkazem jeho současným koaličním partnerům, nelze jej označit i jinak než za ukázkový vlastní gól.

Současné dění ve vládě i ve sněmovně je tak trochu vymknuté z kloubů. Ale nelze se ničemu divit, je před volbami. Strany se trumfují a přebíjejí ve slibech anebo občas se vzájemně okřiknou nebo ušijí boudu na toho druhého, i když vlastního koaličního partnera. Je to logické, potřebují se vzájemně vymezit a odlišit a až bude po volbách, vše se (snad) vrátí do původních mantinelů.

O koalicích s komunisty už kdysi otevřeně uvažoval Jiří Paroubek, jeho následníci upustili od fantazírování a slibů a v krajích už společně s nimi skutečně vládnou. Lidé na to rychle zapomněli, protože to nemají zas až tak na očích. To hlavní a podstatné totiž zůstalo nedotčeno – komunisté se nepodílejí na vládě na centrální úrovni. A vše nasvědčuje, že tomu tak bude i po dalších parlamentních volbách.

Volby do krajů budou jiná káva. V řadě z nich (nejspíš) vyhraje ANO a hnutí tak bude postaveno do zcela nové role vítěze, který si vybírá své partnery. Bude muset však jednat rychle, ale i takticky. Kde výsledek bude jasný, může si Babišovo hnutí dovolit prakticky cokoliv, v jiných krajích si bude muset dát pozor, aby se v taktických kličkách neutopilo a ostatní strany se nespojily proti němu.

Andrej Babiš ve svém vystoupení poslal vzkaz především svým koaličním partnerům, že se v krajích obejde i bez nich a spojí se s jakoukoliv relevantní silou. Onou silou klidně může být ODS i TOP 09, v politice je totiž možné cokoliv. Skutečná hra totiž začíná až když jsou hlasy sečteny. Problém však vězí v tom, že na rozdíl od TOP 09 a ODS jsou komunisté vnímáni stále jako nesystémová strana, která má v programu řadu nebezpečných nápadů jako například vystoupení z NATO. O jejich záměrech v daňové a ekonomické oblasti ani nemluvě.

Problém může vězit i v tom, že je nyní docela těžké zařadit ANO na pravo-levé ose politického spektra. Je to strana nová, která snad o své zařazení do obdobné škatulky ani nestojí. Svým založením i členskou základnou by měla spíš směřovat doprava, ačkoliv její kroky ve vládě jsou spíš levicové. Řadu voličů ANO totiž tvořili ti, kteří odešli od ODS nebo TOP 09. Bude otázkou, jak se vypořádají s Babišovým tvrzením, že bude v krajích klidně vládnout s komunisty.

Jsou dvě možnosti, buďto jim jejich předseda vysvětlí, že to byl jen marketingový trik na hloupé voliče (když už neprojde levné pivo a nezabere valorizace důchodů) a nebo je to snaha za jakoukoliv cenu vykázat koaliční partnery a především ČSSD do patřičných mezí. Méně vnímaví voliči tento detail nepostřehnou, ti ostatní by měli zbystřit. Takový „vlastenec“ má totiž parametr, aby rozhodl alespoň letošní a příští ročník tuzemské „politické ligy“.