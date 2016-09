Kdo tančí líp: Technonáckové, nebo technožidi?

Neonacisté a Židi jsou protipóly, které stojí ve společnosti proti sobě. Pojďme zkusit porovnat jejich výkony v oboru, ze kterého by obě skupiny málokdo podezíral: Totiž v tanci! Jsou zajímavější techno kreace nácků, nebo ortodoxních Židů?

Před několika lety dorazila i do Česka módní vlna nové aktivity ultrapravičáků, přesněji nácků. Říká se tomu hard bass a spočívá v tom, že se dá do tance skupina maskovaných mužů v bomberech a s holými hlavami na tvrdé techno. Vzniklo to v rusku jako forma kulturního vyžití tamních neonacistů, a já k tomu zaujal velmi pozitivní stanovisko. Pokud budou neonacisté hodně tančit, vydovádí se a přestanou být hrozbou. Přestože odborníci vidí jejich taneční kreace jako techno odrůdu zumby, muzika jim celkem odsýpá. Tohle je nejrozšířenější hardbass melodie:





360p Hardbass Poruba REKLAMA Hardbass Poruba • VIDEO Youtube.com

Tanec však není doménou neonacistů. V rámci judaismu (který nemá žádného papeže a hierarcii jako katolíci) však existuje sekta rebbe (tak se v jiddiš označuje rabín) Nachmana z Bratslavi. V rámci chasidismu založil odnož, která je postavena na hypotéze, že ke Stvořiteli je možné se protančit. Jeho následovníci - a v Izraeli je to celkem vlivná a hlavně viditelná a slyšitelná sekta - tančí, kde můžou. Říkají si nanachové, jejich základní mantra zní NA NACH NACHMA NACHMAN MEUMAN, a mantrují a tančí na ještě divočejší techno, než hardbassující náckové.





360p Nanachové REKLAMA Nanachové • VIDEO Youtube.com

Obě taneční formace spojuje, že tančí a hrají před nic netušící veřejností a způsobují sociokulturní šok. Pokud potkáte v nákupní středisku nebo na trhu na techno divoce křepčící nestandardně oblečené muže, dodá to vašemu nákupu příchuť exotiky. A svoje okolí tanečníci ani jednoho z tanečních proudů nenapadají ani neobtěžují. Zato vítají, když se k tanci přidají náhodní chodci.

Díky společné zálibě v tanci ale dávají jak neonacisté, tak nanachové možnost odpovědět na základní otázku: Tančí líp náckové, nebo Židi?