S Islámským státem za hranice Hollywoodu aneb Jak velká může být lidská blbost!

Syrští rebelové si chtěli udělat seflie a škončilo to explozí.

Většina lucidnějších uživatelů Internetu se již jistě setkala s Achmedem, mrtvým teroristou. Je to oblíbená loutka amerického břichomluvce Jeffa Dunhama. Loutka vypadá jako smrtka - vždyť terorista je mrtvý. Loutka je sice vyrobena v Číně, ale Achmetův příběh se odehrál na Blízkém Východě. Když tento perspektivní mladý terorista absolvoval výcvik sebevražednýcjh atentátníků v islamistickém výcvikovém táboře, omylem odpálil sebe a své spolubojovníky. Video s ním (a nejedno) najdete na Youtube.

Jak ukazuje realita Blízkého Východu, fantazie scénáristy daleko zaostala za tím, co se odehrává v reálné realitě. Daily Mail zveřejnil video, které si natočili syrští islamisté. Je jednoduché: Partička osmi bojovníků sedí kolem jednoho, co zpívá do mikrofonu. Jeden z mládenců si chce udělat selfíčko s kamarády telefonem, a učiní tak. Bohužel, mobil je zapojen jako odpalovač v místnosti ložené bomby, a vousatý selfíčkář tím telefonem bombu odpálí. Načež se alespoň několik islamistů z té slavící skupiny může hlásit u Alláha o dvaasedmdesát panen.

Co říct závěrem? Ti gentlemani nejenže jsou takoví idioti, že se omylem odpálí jak v americké veselohře: Oni jsou tak šikovní, že se video z toho jejich opravdu nepovedeného večírku dostane na youtube a má z nich srandu celý svět. Prostě - islamističtí bojovníci jsou takoví kreténi, že to přesahuje i fantazii scénáristů hollywoodských veseloher.