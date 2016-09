Zeman nemá pravdu, i nevolit je přece volba

Občas si to po volbách asi říkají všichni neúspěšní politici: Kde bych mohl být, kdyby k volbám přišli všichni oprávnění voliči! Jako rajská hudba jim tedy musel znít včera vyslovený prezidentův názor, že by účast u voleb měla být povinná. Není to tak absurdní představa, jak by se pro nás všechny, kdo pamatují čtyřicetiletou bolševickou hru na demokratické volby a volební účast 99,99 procent, mohlo zdát.