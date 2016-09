Zeman à la Cimrman: Ale neležící, nespící, jen pořád kárající a poučující

Víte, kdo je nejchytřejší Čech? Miloš Zeman. Nevěříte? Podívejte se na jakýkoli jeho rozhovor. Dělá práci všeho druhu a na všechno dostanete odpověď. Středeční večerní rozhovor pro Českou televizi byl ale přece jenom trochu jiný. Prezident dost šetřil bonmoty a použil na své poměry málo expresivních slov. Zahrál si před říjnovými volbami na státníka. Jak to působilo a co padlo?

Zemanovi paradoxně při jeho vystoupení pomohla Česká televize. Ta samá televize, kterou on a jeho věrní pořád vehementně kritizují. Dobrý make-up, správně nastavený úhel kamer, elegantní prostředí Pražského hradu, tentokráte slušivý oblek prezidenta i poměrně rozumně argumentující moderátoři (Jakub Železný a Daniela Písařovicová). České televizi se ale napoprvé nepovedl konec interview, který zmizel v černé díře. Pak po chvíli chybějící část přece jenom odvysílala.

A teď vás poučím

Kromě několika folklórních rýpnutí do novinářů, která ale byla tentokrát snesitelná, Zeman vystupoval umírněně a bylo vidět, že některé problémy krajů skutečně zná. Ostatně nejčastěji cestuje právě po nich a zjevně si to užívá.

Správně poznamenal, že kampaň k říjnovým volbám začíná jaksi pozdě. Prý jsou politici líní. Dále vyčetl stranám, že často nemají žádný pozitivní program, za všechny to pak schytala TOP 09. Také jeho tvrzení, že vláda nesprávně uškrtila peníze do investičních projektů, je zcela v pořádku.

Voličům se jistě bude líbit i jeho tvrzení, že podnikatel a finančník Zdeněk Bakala je po Viktoru Koženém „druhý největší tunelář v republice“. A že by bylo dobré zrušit zákon o sociálním bydlení, protože ho zneužívají různí vykukové na vydírání státu. V tomto případě je dobré prezidentovi připomenout, že lepší by bylo zákon upravit, ne rušit.

Jedna lež

Prezident také oznámil, že Rakousko staví stokilometrový plot na hranici s Maďarskem. Není to pravda. Vídeňská vláda tam nic nestaví. Jen získala před časem souhlas od majitelů soukromých pozemků s tím, že kdyby se migrační krize opět vyostřila, tak by zde bylo možné plot postavit. Má na to konkrétní plán, ale nestaví. Zatím, chtělo by se dodat.

Diskutabilní je i Zemanovo tvrzení, že by Německo mohlo vracet uprchlíky zpět do Česka. Tedy ty, kteří se pohybují po Evropě ilegálně a prošli přes naše území. To by sice mohlo, ale nedělá to. Navíc naše úřady by je mohly poslat dál – do Rakouska či na Slovensko. Strašení vracením z Německa není na místě.

Trochu demagogie

Zeman se v rozhovoru pokusil vyvrátit to, že když den před krajskými volbami navštíví Zlínský kraj, že tím žádnou stranu nepodpoří. Jenže jeho bývalá Strana práv občanů (tehdy ještě měla v názvu i slovo Zemanovci) měla v minulých krajských volbách právě zde poměrně dobrý výsledek – 7,21 procenta a získala v zastupitelstvu kraje čtyři mandáty. Ať prezident říká cokoli, voliči si přeberou, koho svoji návštěvou v kraji podpoří. I když to ani nevysloví.

Kandidovat bude

Miloš Zeman také v závěru rozhovoru sdělil některé podrobnosti o svém zdravotním stavu. Řekl, že jeho cukrovka se lepší a problémy s nohou jsou stejné jako předtím. Zda ale bude opět kandidovat v příštích prezidentských volbách, to prý oznámí až v březnu 2017.

Pokud sázkové kanceláře na to vypíší nějaký dobrý kurz, vsadil bych dost peněz, že Zeman kandidovat bude. Zatím se totiž nerýsuje žádný vážný důvod, proč by se měl rozhodnout jinak. Karty jsou navíc pro něj rozdány dobře. V kampani pak ale zažijeme úplně jiného Miloše Zemana, než jsme viděli ve středu v České televizi.