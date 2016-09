Sakra, na koho to vydavatelství přepsat, Andreji?

Parlament zakázal panu Babišovi (a i ostatním ministrům, ale těm to může být jedno) vlastnit media. Vzhledem k tomu, že si media Babiš koupil, aby zajistil ticho o svých šméčkách, jistě ho to rozladilo, a rozhodně nehodlá připustit, aby se tón jím vydávaných novin změnil. Aby o něm třeba náhodou nezačali psát pravdu. Takže chudákovi panu velkouzenáři nezbývá, než hledat bílého koně. A najděte dneska důvěryhodného bílého koně v tom všeobecném morálním marasmu, co nás obklopuje!

Jako první myšlenka se vloudí nápad přepsat to na děti. To má Babiš ozkoušené už na Čapím hnízdě. Ale právě to, jakej malér z Čapího hnízda byl, asi není úplně strategicky vhodné na haranty máznou i Mafru.

Poctivej jak Faltýnek

Na druhém místě samozřejmě napadne člověka, že by to Babiš mohl přepsat na Faltýnka. To by byla Marfa určitě v dobrých a spolehlivých rukách. Například v Bubenči je Faltýnek tak proslavený, že se (hlavně v okolí Vítězného náměstí) běžně říká „poctivej jak Faltýnek“.

Pan Faltýnek svou aureolu poctivce získal kvůli cause Agrotec. V červnu poslal firmu k soudu státní zástupce za machinace v době, kdy by předseda představenstva současný místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Žalobce obvinil několik lidí, a Faltýnka ne, což prokazuje, že je čistý jak lilie a o ničem nevěděl. Babiš ovšem není dnešní, a tak se mu jistě honí hlavou pochybnosti, jestli by mu tu Mafru pan Faltýnek někdy vrátil.

Chytrej jak Komárek

Konečně třetí možností je převod na dalšího exponenta ANO, pana Martina Komárka. I on vstoupil do lidové slovesnosti, v severní části Vítězného náměstí se běžně užívá úsloví "chytrej jak Komárek". Svou inteligencí a šikovností je Martin vyhlášen do té míry, že o tom jistě ví i Babiš. A proto při zvažování převodu Mafry na Komárka jistě zvažuje, zda by po úspěšném Martinově manažerském zásahu firma nezkrachovala.

A tak přicházím s radou, která by se panu ministrovi v jeho delikátní situaci mohla hodit: Ať to převede na svého řídícího orgána u StB, se kterým vědomě nespolupracoval! Mohou si prohodit role, teď zase nebude vědomě spolupracovat s Babišem ten orgán, a rovnováha i obsah tiskovin vydávaných Mafrou zůstane zachována!