Nový boj islamobijců: „Gottwald“ Lidinský chce znárodnit Bakalu

Ostravská kandidátka Úsvitu — Národní koalice do Senátu Alena Vitásková chce znárodnit majetek miliardáře Zdeňka Bakaly. Není to jen nějaký planý výkřik, záměr potvrdil i šéf Úsvitu Lidinský. „Pánové Bakala, Sobotka, Pokorný a spol. reálně stojí nad zákony země. Proto nám nezbývá než učinit zcela mimořádný krok a předložit sněmovně návrh zákona o vyvlastnění pana Bakaly,“ hřímal s pomyslné tribuny.

Imigrace už nezabírá

Úsvit, stejně jako asi pět dalších protiislamistických subjektů na naší politické scéně, vznikly jako novotvary reagující na migrační vlnu loňského roku. Bylo to pochopitelné, příval uprchlíků byl děsivý a standardní politické strany nestačily reagovat dost rychle a zareagovat na novou politickou poptávku občanů. Když však příliv imigrantů překročil kritickou mez, tak se i přesto, že do ČR tsunami přistěhovalců nedorazilo, zaujala většina zaběhnutých stran kromě TOP 09 protiimigrantské postoje. A aktivisté z protimuslimských uskupení přišli o téma.

S postupem času bylo stále zjevnější, že xenofobní subjekty jsou na suchu. Totální dezorientace těchto lidí byla završena demonstrací Iniciativy Martina Konvičky s hajzlíkem, která ukázala, že žádné myšlenky už od antiislamistů nemůžeme očekávat, že mají v hlavách už jen obsah Toi Toi. A tak bylo jen otázkou času, kdy si antiislamisté vymyslí nějakou další populistickou kravinu. A už je to tady.

Úsvit neobolševismu

Úsvit podporuje v senátních volbách Alenu Vitáskovou a ta skutečně spolu s vedením strany našla téma, jež se bude líbit lůze od Aše po Jablunkov: totiž znárodnění keťasů. Přesněji keťase — Zdeňka Bakaly. Skoro sedmdesát let po roce 1948, kdy tady začal znárodňovat bolševik, chtějí znovu znárodňovat antiislamisté. Je skvělé, že to říkají takto nahlas — ať každý vidí, co se nám to dere do politiky a jaké to má ideové podhoubí.

Úsvit je postmoderní formou neobolševismu a tento jeho návrh jen potvrzuje, že směřuje ke klasické totalitě. Takže nyní čekám, kdy v rámci své volební kampaně začnou Vitásková s Lidinským propagovat pracovní tábory pro Romy. Nemakáš? Šup a jsi tam! To by se těm stejným bolševickým pohrobkům mezi voliči, které osloví návrh znárodnění Bakaly, líbilo ještě víc!