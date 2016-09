Český antiislamismus: Čistě fekální záležitost. Konvička by měl být zavřen na WC!

Zakladatel českého protimuslimského aktivismu docent Martin Konvička přesvědčivě ukázal veřejnosti, kam on a jeho ideoví souputníci patří. A může mluvit o štěstí, že máme demokratickou, zákona dbalou a korektní policii, jinak by dosud seděl zavřený v přenosném WC.

Jsem demokrat. Zcela srovnatelně mi vadí uprchlíci, sluníčkáři i antiislamisté. A ti posledně jmenovaní se nám s blížícími se volbami odvazují, až je z toho nevolno od žaludku. V České republice je dnes nejméně šest (ale ony se některé do voleb ještě rozpadnou a rozštěpí) antiislamistických a protiuprchlických politických subjektů, kteří nabízejí jediné - přísnost na imigranty. Historicky je pochopitelné, že na počátku loňské migrační vlny tyto subjekty vznikly, vytvořily se party angažujících se občanů. V té době totiž oficiální politika na migrační vlnu dosti důrazně nereagovala, a aktivisté vyplnili prázdný prostor, vyslyšeli občany, kteří měli strach z imigrantů.

Jak ale problém s migranty v Evropě narůstal a narůstal, začaly se i u nás profilovat protiuprchlicky v podstatě všechny parlamentní zavedené politické strany s výjimkou TOP 09. Jediné téma, které aktivisté proti islámu měli, jim najednou vzaly zavedené subjekty s politickým programem. Například ODS, ale i část ČSSD a zcela účelově i ANO dnes vystupují jasně a zřetelně proti imigraci. Takže aktivisté přišli o vítr do jejich plachet, nemají potenciálním voličům co nabídnout, jsou si toho vědomi, a tak vyvádějí opravdu jako malí haranti, aby jim vůbec někdo věnoval pozornost.

Nejdál to zatím dotáhl entomolog Martin Konvička, vůdčí osobnost iniciativy Islám v ČR nechceme (rozpadla se), Bloku proti islámu (rozpadl se, a ti, co se nepohodli s Konvičkou, si z toho udělali Blok proti islamizaci) a nyní Iniciativy Martina Konvičky. Jeho povedené divadelní představení ze Staromáku, po kterém turisté prchali, jak když střelí do vrabců, je dostatečně známé a stejně známé je i to, jak bylo trapné. V neděli 11. záři však Konvička překonal sám sebe a odprezentoval se na své performance jako opravdový debil. Co se stalo?

Pan docent a asi třicítka jeho následovníků dotáhli před saudskoarabské velvyslanectví umělohmotnou Toi-Toi toaletu, že z ní jako udělají Kaabu a jako jí budou kamenovat zmuchlanejma novinama, a to celý bude sranda a recese. V momentě, kdy úředníci magistrátu a policie zjistili, co tam Konva chystá (akci měl řádně nahlášenou), varovali ho. Nedal si říct a jeho lidé začali mobilní toaletu omotávat černým hadrem jako Kaabu. Tak jim na popud magistrátního úředníka policie shromáždění rozpustila, protože (zcela zjevně) docházelo k urážení náboženství. Celá akce měla jediný efekt: Konvička se mohl nechat vyfotit u hajzlíku přes saúdským velvyslanectvím. To jsme se ale nasmáli, pane docente!

Je potěšující, že máme policii dodržující zákony. Konvičkovu akci ohleduplně rozpustila, místo aby pana docenta po zásluze zavřela do té umělohmotné kabiny WC a nechala ho tam pár hodin podusit. Konvička totiž překročil ne hranice vkusu, za tou je už dávno, ale hranice elementární lidské důstojnosti. Nevím jak laskavý čtenář, ale po této performanci už u mne pan docent provždy bude „ten z toho hajzlu“.

A to jsou volby ještě daleko. Takže očekávám, kam dál plná fekalizace českého antiislamistického aktivismu ještě poroste. Pokud mohu poradit - určitě by zaujalo, kdyby se pan docent šel někdy v pátek odpoledne vykadit před pražskou mešitu. Bylo by to jemu adekvátní gesto, a navíc by z toho byly určitě moc pěkný fotky pro media.